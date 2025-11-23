ميتا تخوض سباق الذكاء الاصطناعي بمشروع ينافس شات جي بي تي

تعمل شركة "ميتا" على تطوير خدمة ذكية جديدة قد تشكل منافسا مباشرا لشات جي بي تي ولكن بلمسة اجتماعية، في خطوة تعكس سعي الشركة للحاق بعمالقة الذكاء الاصطناعي.

ووفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، تطور الشركة مشروعا داخليا يحمل اسم Project Luna، يهدف إلى تقديم موجز يومي مخصص لمستخدمي "فيسبوك" من خلال تحليل المحتوى المنشور على المنصة إلى جانب مصادر خارجية، لتقديم تحديثات شخصية مع بداية كل صباح.

ورغم الاستثمارات الضخمة التي تضخها "ميتا" في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي واستقطابها لمهندسين برواتب خيالية، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها لم تحقق انتشارا كبيرا بين المستخدمين، وفق تقرير نشره موقع "digitaltrends".

ويبدو المشروع الجديد أكثر واقعية مع اشتداد المنافسة مع شات جي بي تي من "OpenAI" وجيميني من "جوجل" وكوبايلوت من "مايكروسوفت"، إذ تتشابه الخدمة المرتقبة مع ميزة ChatGPT Pulse التي تقدم موجزاً شخصياً للمستخدم.

ولا تعد فكرة الموجز اليومي حكرا على "ميتا"، إذ سبقت "سامسونج" السوق بميزة Now Brief التي تجمع بيانات المستخدم من تطبيقات متعددة تشمل الأخبار والصحة والمواعيد والتنقل وتعرضها في لوحة واحدة، إلى جانب استلهامها جزءا من ميزة "At a Glance" المتوافرة منذ سنوات على هواتف "بيكسل" من "جوجل".

وبحسب التقرير، تخطط "ميتا" لاختبار الميزة الجديدة على عينة محدودة من المستخدمين في نيويورك وسان فرانسيسكو، من دون تأكيد حول نيتها توسيع نطاقها لاحقاً لتشمل منصات أخرى مثل "إنستغرام" أو "ثريدز" أو "واتساب".

ورغم الانتقادات التي طالت محاولات دمج الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقات "ميتا"، خصوصا في ما يتعلق بالمحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي داخل الفيديوهات وتطبيق "Vibes"، فإن فكرة الموجز اليومي تبدو أكثر قابلية للتطبيق من خلال تحويل تجربة المستخدم من كمّ كبير من التنبيهات المتفرقة إلى لوحة واحدة تلخص ما يهمه فعلياً.

ويرى خبراء أن نجاح "ميتا" في تقديم تجربة ذكاء اصطناعي فعالة داخل شبكتها الاجتماعية قد يمنح الشركة فرصة حقيقية لإطلاق ما يسمى "إيرادات الذكاء الاصطناعي"، مستفيدة من قوتها الأساسية وشبكتها الاجتماعية الضخمة.