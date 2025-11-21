واتساب يختبر ميزة دعم حسابين على نفس الهاتف.. ما القصة؟

كشفت تقارير تقنية أن واتساب يختبر حاليا ميزة جديدة في النسخة التجريبية TestFlight على نظام iOS تتيح للمستخدمين إضافة أكثر من حساب على نفس الهاتف بعد أن كان هذا متاحا بشكل محدود أو عبر حلول بديلة مثل واتساب بيزنس.

وتتيح الميزة استخدام حسابين منفصلين سواء جديدين أو من واتساب بيزنس أو من أجهزة أخرى الحفاظ على سجل الدردشة والنسخ الاحتياطي والإشعارات وإعدادات الخصوصية لكل حساب بشكل مستقل والتنقل بسهولة بين الحسابات عبر قسم Account List أو النقر المزدوج على تبويب الإعدادات مع قائمة اختيار سريعة عند الضغط مطولا وعرض اسم المرسل واسم المستلم في الإشعارات لتجنب الالتباس عند تفعيل أكثر من حساب.

ورغم انتشار الهواتف المزودة بشريحة مزدوجة منذ سنوات لم يوفر واتساب طريقة رسمية لإدارة أكثر من حساب على جهاز واحد ما اضطر المستخدمين للجوء إلى حلول بديلة ميزة الحسابات المتعددة تتوافق مع خطط واتساب لإضافة دعم أسماء المستخدمين ما يجعل استخدام أكثر من رقم أسهل وأكثر تنظيما متأخرا عن منافسين مثل سيغنال وتيليجرام.

وتأتي هذه الميزة ضمن سلسلة تحديثات جديدة أطلقتها ميتا مؤخرا مثل تطبيق للـApple Watch وترجمة الرسائل داخل التطبيق وعدة ميزات أخرى تحت الاختبار ما يشير إلى تركيز الشركة على تحسين تجربة المستخدمين إذا استمر هذا الاتجاه قد يبدأ كثير من المستخدمين بإعادة النظر في التطبيق وتقدير مرونته الجديدة.