أبل تطلق ميزة جديدة لحماية المستخدمين من المكالمات المجهولة

في خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين وتقليل الإزعاج، أعلنت شركة أبل عن ميزة جديدة ضمن تحديث نظامها iOS 26 تحمل اسم "فلترة المكالمات" أو Call Screening، وهي خاصية ذكية تمنح مستخدمي آيفون درع حماية فعالا ضد المكالمات غير المعروفة.

وتعمل الميزة الجديدة بطريقة مختلفة عن الأساليب التقليدية، إذ يتولى الهاتف الرد تلقائيا على الأرقام غير المسجلة ويطلب من المتصل تعريف نفسه وذكر سبب الاتصال، وفي الوقت نفسه يظهر على شاشة المستخدم نص مباشر لترجمة كلام المتصل، ليقرر بعدها ما إذا كان يرغب في الرد أو تجاهل المكالمة، بينما المكالمات القادمة من الأرقام المعروفة فتمر بشكل طبيعي دون أي تدخل من النظام.

وتؤكد أبل أن عملية فلترة المكالمات تتم بالكامل على الجهاز نفسه دون إرسال أي بيانات إلى السحابة، وهو ما يضمن بقاء خصوصية المستخدم في أمان تام ويمنع وصول أي جهة خارجية إلى المعلومات الصوتية أو النصية. وتعد هذه الخطوة تطويرا لميزة "كتم المكالمات غير المعروفة" السابقة، لكنها تقدم تجربة تفاعلية أقرب إلى البريد الصوتي المباشر.

الميزة الجديدة ستكون متاحة لجميع أجهزة آيفون 11 وما بعده، بشرط أن تكون تعمل بنظام iOS 26. ويمكن تفعيلها من خلال الدخول إلى تطبيق الإعدادات ثم اختيار الهاتف، وتفعيل خيار "Ask Reason for Calling" ضمن قسم Screen Unknown Callers، ليبدأ النظام تلقائيا في تصفية المكالمات المجهولة.

بهذه الميزة تسعى أبل إلى جعل تجربة استخدام الهاتف أكثر هدوءًا وأمانًا، حيث تمنح المستخدم القدرة الكاملة على التحكم في من يتحدث إليه، وتقلل من الإزعاج الناتج عن المكالمات العشوائية أو المزعجة.

ويفضل بعض المستخدمين تجاهل المكالمات المجهولة تماما، بينما توفر ميزة Call Screening توازنا ذكيا بين الحماية والمرونة، لتجعل الهاتف أكثر ذكاءً في التعامل مع المكالمات اليومية.