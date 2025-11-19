إكس تطلق "Chat" بمراسلة مشفرة ومزايا متقدمة لمنافسة واتساب وتليجرام

أطلقت منصة إكس، المعروفة سابقا بتويتر، نظام المراسلة الجديد "Chat"، في خطوة تعد تحديثا جذريا للرسائل المباشرة على المنصة.

ويأتي النظام الجديد مدعوما بالتشفير الكامل، ويضيف مزايا متقدمة تشمل المكالمات الصوتية والمرئية، الرسائل الزائلة، ومشاركة الملفات.

وأوضحت الشركة أن خدمة Chat أصبحت متاحة حاليًا على نظام iOS ونسخة الويب، فيما ستصل قريبًا إلى أندرويد، ليحل النظام الجديد محل نظام الرسائل السابق مع الاحتفاظ بكافة رسائل المستخدمين ونقلها تلقائيًا إلى Chat.

وتؤكد إكس أن نظام المراسلة يوفّر تشفيرًا كاملًا للرسائل والملفات، مع استثناء البيانات الوصفية مثل وقت الإرسال وهوية المستلم.

وأشارت الشركة إلى أن هناك احتمالية محدودة لهجمات سيبرانية معينة مثل “هجوم الوسيط (MITM)”، وقد لا يتمكن المستخدم من كشف أي اختراق إذا تدخلت “جهة داخلية خبيثة أو الشركة نفسها”، إلا أن الشركة تخطط لتوفير أدوات للتحقق من هوية الأجهزة وصحة الرسائل مستقبلاً.

ويقدم التطبيق خيارات خصوصية إضافية، منها الرسائل الزائلة التي تُحذف تلقائيًا بعد مدة محددة، إلى جانب تنبيهات التقاط الشاشة أو منع التصوير بالكامل، مع إمكانية تعديل أو حذف الرسائل، بينما يدعم التطبيق المكالمات الصوتية والمرئية، مع استعداد الشركة لإضافة الرسائل الصوتية قريبًا.

يُذكر أن إكس طرحت ميزة الرسائل المشفرة لأول مرة في 2023، قبل أن توقفها مؤقتًا في مايو الماضي لإجراء تحسينات، لتستأنف إطلاقها الآن على نطاق أوسع.

ويأتي هذا التحديث في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطا لتعزيز معايير الأمان، خاصة بعد الانتقادات المتعلقة بسياسات الخصوصية خلال العامين الماضيين.

ويعتبر دمج التشفير الكامل خطوة مهمة لإكس نحو تقديم تجربة مراسلة تنافسية أمام تطبيقات مثل واتساب وتيليجرام، التي تقدم حماية متقدمة لبيانات المستخدمين.