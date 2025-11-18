علي بابا تطلق تطبيق ذكاء اصطناعي مجاني ينافس شات جي بي تي

كشفت شركة "علي بابا" الصينية عن تحديث جوهري لتطبيق روبوت الدردشة الخاص بها، في خطوة تعد تحولا كبيرا نحو سوق الذكاء الاصطناعي الموجّه للمستهلكين، بعد سنوات كانت فيها الشركة متأخرة عن منافسيها في هذا المجال.

ويحمل التطبيق الجديد اسم "كوين"، وهو النسخة المطورة والمعاد تسميتها من تطبيق "Tongyi" السابق، وأصبح متاحا مجانا على متجري iOS وأندرويد، إلى جانب نسخة تعمل عبر الإنترنت.

ويعتمد التطبيق على النموذج اللغوي الكبير الذي يحمل الاسم نفسه، وتؤكد الشركة أنه مصمم ليكون "أفضل مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي"، وفق بيان نقلته وكالة رويترز.

ميزات جديدة

وتخطط "علي بابا" لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي الوكيلي داخل التطبيق بهدف دعم عمليات التسوق على منصات الشركة، وعلى رأسها منصة Taobao الشهيرة.

ويخضع التطبيق حاليا لمرحلة اختبار تجريبي عام، ما يشير إلى أن الشركة تستعد لدخول المنافسة بقوة في السوق الاستهلاكية.

ويمثل إطلاق "كوين" تحولا واضحا في إستراتيجية "علي بابا"، التي لطالما ركزت على حلول الذكاء الاصطناعي للشركات عبر خدماتها السحابية، دون الاستثمار الجاد في تطبيقات موجهة للأفراد على غرار "شات جي بي تي".

منافسة حادة في السوق الصينية

تأتي خطوة "علي بابا" في وقت يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني حرب أسعار قوية، أشعلتها شركة "ديب سيك" التي خفضت تكاليف الحوسبة بشكل كبير، ما دفع الشركات المنافسة إلى السير في الاتجاه ذاته.

وعلى الرغم من امتلاك "علي بابا" لبعض التطبيقات الاستهلاكية مثل "Tongyi" وخدمات المساعد الذكي المدمجة في متصفح "Quark"، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتعامل فيها الشركة بجدية مع سوق المستهلكين.

ورغم أن "علي بابا" كانت من أوائل الشركات التي طرحت مساعدا ذكيا للمستهلكين عام 2023، فإن تطبيق "Tongyi" لم يحقق انتشارا واسعا، إذ بلغ عدد مستخدميه النشطين شهريا 6.96 مليون مستخدم فقط في سبتمبر، بحسب موقع Aicpb المتخصص في تتبع منتجات الذكاء الاصطناعي.

وحقق تطبيق Doubao من شركة بايت دانس نحو 150 مليون مستخدم نشط شهريا، بينما وصل تطبيق "ديب سيك" إلى 73.4 مليون مستخدم، و"تينسنت" إلى 64.2 مليونا.