طوّر العلماء روبوتات بحجم "حبة رمل" تستطيع السباحة داخل الأوعية الدموية.

طور باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا "ETH Zurich" نظاما يُملأ فيه الروبوتات الدقيقة، المكونة من قطرات هلامية متناهية الصغر، بالدواء وجسيمات نانوية من أكسيد الحديد المغناطيسي، ما يسمح بالتحكم بها من خارج الجسم باستخدام مغناطيس قوي.

وتتميز هذه الروبوتات بصغر حجمها، ما يمكنها من المرور بسهولة عبر الأوعية الدموية الضيقة.

ويمكن للروبوتات الدقيقة التنقل داخل الأوردة والشرايين وتوصيل الدواء بدقة إلى المنطقة المصابة، ما يتيح للأطباء تقديم جرعات صغيرة جدا محليا، ويقلل من السمية المرتبطة بالعلاج الجهازي الذي يؤثر على الجسم بأكمله.

وخلال الاختبارات، جُربت الروبوتات على الفئران، حيث تم حقنها في الأوعية الدموية والتحكم بحركتها لأعلى ولأسفل مع تدفق الدم.

ونجحت الروبوتات في توصيل الأدوية بدقة إلى النقطة المستهدفة في أكثر من 95% من الحالات.

ولتفعيل تحرير الدواء، قام العلماء بتسخين الكبسولة قليلا عبر تغيير المجال المغناطيسي. وأكد مؤلفو الدراسة أن المواد المستخدمة آمنة للصحة، إلا أنه لا يزال غير معروف كيف يتخلص الجسم من بقايا الجسيمات.

ويعد هذا التطوير خطوة مهمة في علاج الأمراض المعدية والاعتلالات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، ويفتح آفاقا جديدة لتوصيل الدواء بدقة عالية داخل الجسم، وفقا لروسيا اليوم.