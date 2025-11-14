ما هي ميزة حجز الأسماء الجديدة من واتساب لتوحيد الهوية؟ تفاصيل

يستعد تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا لإطلاق ميزة جديدة لحجز أسماء المستخدمين الفريدة، لتوحيد الهوية الرقمية للمستخدمين عبر تطبيقات ميتا المختلفة مثل إنستجرام وفيسبوك، في خطوة طال انتظارها من قبل المبدعين والشركات والأفراد على حد سواء.

وتتضمن النسخة التجريبية الجديدة 2.25.32.3 لنظام أندرويد خيارا يسمح للمستخدمين بحجز اسم المستخدم نفسه الذي يستخدمونه على إنستجرام أو فيسبوك، وفق تقرير موقع DigitalTrends.

إطلاق تدريجي للميزة

ولا يخطط واتساب لإطلاق الميزة بشكل شامل فورا، إذ سيسمح أولا لفئة محددة من المستخدمين والشركات بحجز أسمائهم المفضلة، على أن يتم الإطلاق الكامل المتوقع في عام 2026.

كيف تعمل الميزة؟

بحسب التفاصيل المسربة، سيطلب من المستخدمين إدخال اسم المستخدم المسجل لديهم على إنستجرام أو فيسبوك، ثم اجتياز عملية تحقق عبر مركز حسابات ميتا.

وبعد التحقق، سيتم ربط اسم المستخدم بحساب واتساب نفسه، لتصبح هوية المستخدم أكثر اتساقًا عبر تطبيقات ميتا المختلفة.

هوية رقمية موحدة للمبدعين والشركات

تستهدف الميزة بشكل خاص المبدعين وأصحاب العلامات التجارية والشركات الراغبين في الحفاظ على هوية رقمية موحدة، فيما قد يضطر المستخدمون العاديون الذين يستخدمون أسماء مختلفة للانتظار حتى الإطلاق الكامل لاحقا.

ووفق تقارير أخرى، سيبدأ واتساب بمنح الحسابات التجارية الأولوية للحصول على أسماء المستخدمين الفريدة بحلول يونيو 2026، في خطوة تُتيح التواصل مع الشركات والأفراد دون الحاجة لمشاركة رقم الهاتف.

بهذه الخطوة، يسير واتساب على خطى تطبيقات مثل تيليجرام وسيجنال التي تعتمد بالفعل على أسماء المستخدمين كوسيلة أساسية للتواصل، مؤكدا توجه ميتا نحو بناء نظام هوية رقمية موحدة يربط بين تطبيقاتها المختلفة ويجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة وأمانا.