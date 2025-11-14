مايكروسوفت تطلق أول موظفين رقميين قادرين على أداء مهام البشر

أصدرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تطورا استراتيجيا يتوقع أن يعيد تشكيل بيئات العمل الرقمية، من خلال إطلاق جيل جديد من "الوكلاء الذكاء الاصطناعي" القادرين على أداء مهام الموظفين البشريين بشكل مستقل.

وكشفت الشركة النقاب عن وكلاء أطلقت عليهم اسم "Agentic Users"، سيمتلكون هويات موظفين رسميين تشمل بريدا إلكترونيا خاصا وحسابات على "تيمز"، مع خطط للطرح التجريبي مطلع نوفمبر المقبل وفقا لتقرير موقع "digitaltrends".

وسيتميز هؤلاء الوكلاء - الذين سيتوفرون عبر متجر "M365 Agent Store" بترخيص مستقل بقدرات متقدمة تتجاوز مساعد "كوبايلوت" الحالي، حيث سيتمكنون من إرسال رسائل البريد الإلكتروني، والانضمام للاجتماعات، وتحرير الملفات، وإنجاز المهام بشكل مستقل، ما يجعلهم بمثابة "زملاء عمل افتراضيين" كاملي الصلاحيات.

فيما يرى محللون أن هذه الطفرة التقنية قد تسجل قفزة استثنائية في مؤشرات الإنتاجية، لكنها تثير في الوقت نفسه تحديات غير مسبوقة في مجالات الأمن السيبراني وأطر المساءلة القانونية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأداء وضمان دقة القرارات.

ومن المقرر أن تعلن "مايكروسوفت" عن التفاصيل التشغيلية الكاملة خلال مؤتمر "Microsoft Ignite 2025" بين 18-21 نوفمبر، مع تركيز خاص على نماذج التسعير والضوابط الأخلاقية التي ستتحكم في عمل هؤلاء الوكلاء.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي انتشار "الموظفين الرقميين" إلى حتمية سن تشريعات جديدة تنظم علاقة الذكاء الاصطناعي بالبشر في بيئات العمل، مع إعادة تعريف مفاهيم المسؤولية والإشراف في عصر المكاتب الذكية.