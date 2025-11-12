ميتا تعلن إيقاف زري "الإعجاب" و"المشاركة" لفيسبوك على المواقع الخارجية

تستعد شركة ميتا إيقاف زري "الإعجاب" و"المشاركة" الخاصين بفيسبوك على المواقع الخارجية، وذلك اعتبارا من 10 فبراير 2026.

ووفقا لما أعلنته الشركة في منشور عبر مدونتها الرسمية، فإن هذه الخطوة تعني اختفاء الإضافتين الشهيرتين من صفحات الويب التابعة لأطراف ثالثة، حيث سيعرض كل منهما بحجم 0×0 بكسل لتجنب أي أعطال تقنية. وأوضحت "ميتا" أن أصحاب المواقع لن يحتاجوا لاتخاذ أي إجراء، مع إمكانية إزالة الأزرار يدويا قبل الموعد المحدد إن رغبوا بذلك.

ويمثل القرار نهاية مرحلة مهمة في تاريخ فيسبوك، إذ أطلقت هذه الأزرار لأول مرة عام 2010 كأدوات لتعزيز التفاعل وزيادة الزيارات عبر الشبكة الاجتماعية، ولعبت دورا محوريا في انتشار المحتوى ومشاركته بين المستخدمين في ذلك الوقت.

وقالت الشركة إن هذه الإضافات "كانت انعكاسًا لحقبة سابقة من تطوير الويب، ومع تطور البيئة الرقمية تراجع استخدامها تدريجيا".

ويأتي هذا التغيير في وقت لم يعد فيسبوك يحتل نفس المكانة المركزية داخل منظومة ميتا كما كان في السابق، إذ اتجهت الشركة نحو مجالات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، فيما أصبح من النادر اليوم أن تعتمد المواقع على تكامل حصري مع منصة واحدة.