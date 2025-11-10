يمتلك دروعا وأسلحة.. 8 صور لأقدم وأغرب ديناصور في العالم

أظهرت الأبحاث على الحفريات أن أسلحة الذيل الشهيرة للأنكيلوصورات تطورت في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، مما يجعل الديناصور سبيكوميلوس آفر أكثر غرابة من أي ديناصور معروف حتى الآن.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة Nature أن سبيكوميلوس امتلك ذيلا مجنحا قبل أكثر من 30 مليون سنة من أي ديناصور أنكيلوصور آخر، كما تميز بطوق عظمي مغطى بأشواك طولها متر تمتد من جانبي رقبته.

ويعتبر هذا الديناصور أقدم أنكيلوصور مكتشف على الإطلاق، إذ يعود تاريخه إلى أكثر من 165 مليون سنة في العصر الجوراسي الأوسط، وقد عاش بالقرب مما يعرف الآن بمدينة بولمان المغربية، وهو أول أنكيلوصور يكتشف في القارة الأفريقية.

وأتاحت أحافير Spicomellus المُكتشفة حديثا لعلماء الحفريات توسيع نطاق الوصف الأصلي لهذا النوع لعام 2021، الذي استند فقط إلى عظم ضلع واحد.

وتكشف النتائج الجديدة أن أضلاع الديناصور كانت ملتحمة بأشواك عظمية بارزة للخارج، وهي سمة لم تشاهد في أي فقاريات أخرى، سواء كانت حية أو منقرضة، إذ وصل طول الأشواك إلى 87 سنتيمترا، ومن المحتمل أنها امتدت أكثر لتشكل طوقا واقيا يحيط برقبة المخلوق.

وقالت البروفيسورة سوزانا مايدمنت من متحف التاريخ الطبيعي بلندن وجامعة برمنغهام، إحدى قائدات الفريق البحثي: "إن العثور على درع متقن لدى ديناصور أنكيلوصور قديم يغير فهمنا لكيفية تطور هذه الديناصورات ويظهر أهمية ديناصورات أفريقيا".

وكان لدى سبيكوميلوس صفائح وأشواك متنوعة في جميع أنحاء جسمه، بما في ذلك أشواك رقبة بطول متر وأشواك ضخمة فوق الوركين، مع مجموعة من الأشواك الطويلة الشبيهة بالشفرات وقطع من الدرع مكونة من شوكتين طويلتين وصفائح أسفل الكتف، وهي سمات لم تر في أي حيوان من قبل.

وقال البروفيسور ريتشارد بتلر من جامعة برمنغهام: "كانت رؤية أحافير سبيكوميلوس لأول مرة أمرا مذهلا. إنها تقلب الكثير مما كنا نعتقده عن الأنكيلوصورات وتطورها رأسا على عقب".

ويفترض الباحثون أن هذه المجموعة من الأشواك كانت تستخدم لجذب الأزواج والتفاخر أمام المنافسين، بينما امتلكت الأنواع اللاحقة دروعا أبسط ربما لأغراض الدفاع.

ومن المحتمل أن تطور الحيوانات المفترسة الأكبر في العصر الطباشيري، بالإضافة إلى الثدييات آكلة اللحوم والتماسيح والثعابين، دفع الأنكيلوصورات لاحقا لتطوير دروع أبسط وأكثر فعالية دفاعية.

تشير العظام المتبقية إلى أن سبيكوميلوس كان يمتلك هراوة أو سلاح ذيل مشابه، مع فقرات ملتحمة لتشكيل المقبض، وهي سمة موجودة فقط في الأنكيلوصورات ذات ذيل الهراوة التي ظهرت بعد ملايين السنين في العصر الطباشيري.

ويعكس الجمع بين سلاح الذيل والدرع حول الوركين أن العديد من التكيفات الرئيسية للأنكيلوصورات كانت موجودة بالفعل بحلول وقت Spicomellus.

وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يعزز فهمنا للسجل الأحفوري ويُسهم في توسيع المعرفة الجغرافية والبيولوجية للديناصورات، ويثير خيال العامة حول خصائصها المدهشة.