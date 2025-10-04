واتساب يطلق 6 ميزات جديدة لتعزيز تجربة المستخدم.. تعرف عليها

كشفت شركة ميتا المالكة لتطبيق "واتساب" عن ست ميزات جديدة تم إضافتها مؤخرا، تهدف إلى توسيع خيارات التواصل وتخصيص تجربة المستخدم داخل التطبيق.

وبحسب تقرير نشره موقع "Lifehacker"، أصبحت جميع هذه الميزات متاحة الآن لجميع المستخدمين لتجربتها فورا.

1- دعم الصور الحية والصور المتحركة

أصبح بإمكان مستخدمي واتساب إرسال الصور الحية على أجهزة iOS والصور المتحركة على أندرويد بكامل الحركة والصوت، بعد أن كانت تُعرض سابقا بشكل ثابت.

2- ماسح ضوئي للمستندات على أندرويد

يمكن الآن لمستخدمي أندرويد مسح المستندات ضوئيا مباشرة داخل التطبيق عبر خيار "المستند" أسفل زر (+) في المحادثة، بعد أن كانت هذه الميزة مقتصرة على أجهزة آيفون فقط.

3- سمات دردشة بتقنية الذكاء الاصطناعي

يتيح التطبيق إنشاء خلفيات دردشة مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمستخدم كتابة ما يريد لتوليد خلفية فريدة، بالإضافة إلى مجموعة جاهزة من الصور المولدة.

4- خلفيات مخصصة لمكالمات الفيديو

يمكن تغيير الخلفية أثناء مكالمات الفيديو أو عند التقاط الصور والمقاطع داخل الدردشة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من ميتا، لتعزيز تجربة المكالمات المرئية.

5-تحسين البحث في المحادثات الجماعية

أصبح البحث عن المجموعات المشتركة مع أي جهة اتصال أسهل، من خلال كتابة اسم الشخص في شريط البحث، ما يوفر طريقة أسرع للوصول إلى المحادثات ذات الصلة.

6-ملصقات جديدة

أطلق واتساب حزمتين جديدتين من الملصقات بعنوان "طائر شجاع" و"عطلة"، لتعزيز التفاعل داخل المحادثات وإضفاء طابع مرح على الرسائل.