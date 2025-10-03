إعلان

12 صورة تجمد الأنفاس من عالم تحت الصفر

كتب : مصراوي

08:15 م 03/10/2025
مصراوي

نشر موقع "121clicks " مجموعة من الصور المبهرة للمصور والمهندس المعماري البلغاري رادوسلاف سفيريتسوف، الذي قدم عبر سلسلته الجليدية "تحت الصفر" تجربة بصرية تنقل المشاهد إلى أعماق أيسلندا المتجمدة.

كهوف جليدية

لا تقتصر الصور على مشاهد طبيعية عادية، بل هي 12 لقطة آسرة تجسد كهوفا جليدية بألوان وانعكاسات مدهشة.

ويظهر الجليد وكأنه جدران شفافة تتوهج من الداخل، بينما تتنوع الأشكال بين أنفاق لامعة كالزجاج السائل وأخرى بلون أزرق ياقوتي داكن، تضيف لمسة خيالية أقرب إلى الأعمال الرقمية.

توازن بين الهندسة والطبيعة

يمزج سفيريتسوف بين دقة المهندس المعماري وفوضى الطبيعة الجامحة، ليحوّل أنهار أيسلندا الجليدية إلى ما يشبه الكاتدرائيات الضخمة التي نحتها الزمن والضغط، إذ تكشف الصور عن سحر طبيعي يكاد لا يُصدق لولا أنه موثق بالكاميرا.

