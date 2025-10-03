ميتا تجبر مستخدمي فيسبوك وإنستجرام على مشاركة بياناتهم.. ما القصة؟

أعلنت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام، أنها ستبدأ في الاعتماد على تفاعلات المستخدمين مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتخصيص المحتوى والإعلانات عبر تطبيقاتها، ابتداء من 16 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الشركة أن المستخدمين سيتلقون إشعارات بالتحديث اعتبارا من 7 أكتوبر، ولن يكون لديهم خيار إلغاء الاشتراك، على أن يطبق القرار فقط على من يستخدمون أداة Meta AI.

كيف ستستخدم البيانات؟

بحسب الشركة، سيتم دمج التفاعلات النصية أو الصوتية للمستخدمين مع البيانات الحالية مثل "الإعجابات" و"المتابعات"، بهدف تحسين التوصيات سواء في مقاطع الفيديو القصيرة أو الإعلانات.

فعلى سبيل المثال، قد تظهر لمستخدم تحدث عن رياضة المشي عبر Meta AI مجموعات وأنشطة مرتبطة بالمشي أو إعلانات عن الأحذية الرياضية.

استثناءات البيانات الحساسة

أكدت "ميتا" أنها لن تستخدم موضوعات حساسة مثل الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الميول الجنسية أو البيانات الصحية والعرقية في تخصيص الإعلانات.

وسيطرح التحديث في معظم المناطق العالمية اعتبارا من ديسمبر، مع استثناء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، على أن يتوسع تدريجيا لاحقا.

وقالت كريستي هاريس، مديرة سياسة الخصوصية في ميتا: "ستكون تفاعلات المستخدمين جزءا من المدخلات التي تسهم في تخصيص خلاصات الأخبار والإعلانات، ما زلنا في طور بناء العروض الأولى التي ستستخدم هذه البيانات".

ميتا والذكاء الاصطناعي

يأتي القرار في وقت يبلغ فيه عدد مستخدمي Meta AI نحو مليار مستخدم نشط شهريا عبر تطبيقات الشركة.