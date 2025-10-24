تواصل شركة ميتا "Meta" توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل تطبيقاتها، إذ أطلقت أدوات جديدة لتحرير الصور والفيديو مباشرة في قصص إنستجرام في خطوة تعزز من تجربة المستخدم وتمنحه مزيدا من المرونة في تعديل المحتوى.

ووفقا لتقرير نشره موقع Engadget، بات بإمكان المستخدمين الآن تعديل صورهم باستخدام أوامر نصية، سواء لحذف عناصر غير مرغوبة، أو تعديل أجزاء معينة، أو إعادة تصميم الصورة بالكامل.

وتتوافر الأدوات الجديدة ضمن قائمة تحمل اسم "Restyle"، تظهر أعلى واجهة إنشاء القصص داخل التطبيق، وتتيح خيارات متعددة تشمل إضافة وإزالةوتغيير.

وتعمل هذه الأدوات بطريقة مشابهة لتقنيات تعديل الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمستخدم على سبيل المثال إزالة خلفيات أو عناصر مزعجة من الصورة، أو حتى تغيير الخلفية بالكامل لتصبح مشهدا خياليا مثل "قطة في الفضاء".

كما تسمح ميتا باستخدام شريط أوامر نصية حر يمنح المستخدمين حرية أكبر في التعديل دون التقيد بالخانات المحددة، مع أداء أسرع وأكثر سلاسة مقارنة بمولد الصور الذي أطلقته الشركة قبل نحو عامين.

وأتاحت الشركة أيضا تأثيرات جاهزة لتغيير نمط الصورة بالكامل، مثل تحويلها إلى أسلوب الأنمي أو الألوان المائية، بالإضافة إلى إعدادات جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو القصيرة.

كما تختبر ميتا حاليا ميزة "إعادة التصميم" للنصوص داخل القصص، والتي تتيح للمستخدمين دمج أنماط خطوط مختلفة وتخصيص شكل النص عبر أوامر مثل "اجعلها تبدو كمكعبات لعب".