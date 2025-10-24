بعد تصدره متجر التطبيقات.. OpenAI تعلن خطوة جديدة لتطبيق Sora

أعلنت شركة OpenAI عن استعدادها لإطلاق سلسلة من التحديثات الجديدة لتطبيقها الشهير "Sora" الخاص بإنشاء مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن تصدر التطبيق قائمة متجر "App Store" منذ طرحه في أواخر سبتمبر الماضي.

ويواصل التطبيق احتلال المركز الأول في متجري الولايات المتحدة وكندا، إذ يستعد لتقديم أدوات متطورة لتحرير الفيديو، وميزات جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة ظهور قصير أو ما يعرف بـ "Cameos" لشخصيات مثل الحيوانات الأليفة أو الدمى المفضلة أو أي عناصر أخرى داخل المقاطع، إلى جانب تحسين التجربة الاجتماعية داخل التطبيق.

وكشف بيل بيبلز، رئيس "Sora"، عبر منشور على منصة إكس، أن التحديثات الجديدة ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أنها ستشمل أدوات تحرير أولية مثل دمج المقاطع، على أن تضاف لاحقا مزيد من أدوات المونتاج المتقدمة.

ويتيح مفهوم "Cameos" في "Sora" للمستخدمين إنشاء نسخة افتراضية عن أنفسهم من خلال تزويد التطبيق بمقطع فيديو مرجعي، ليتمكن الأصدقاء بعد ذلك من استخدام هذه الشخصية الرقمية في مقاطعهم الخاصة.

كما تعمل الشركة على تطوير تجربة اجتماعية جديدة داخل التطبيق، من المتوقع أن تتيح للمستخدمين إنشاء قنوات مخصصة للجامعات أو الشركات أو الأندية الرياضية لتسهيل التعاون والمشاركة في إنشاء المحتوى.

وأشار تقرير لموقع TechCrunch إلى أن نسخة أندرويد من التطبيق قيد الإعداد حاليا، وقد فتِح باب التسجيل المسبق عبر متجر Google Play، بينما أكدت "OpenAI" أن الإطلاق الرسمي سيكون "قريبًا"، من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن.