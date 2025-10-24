ريلمي تطلق هاتفها الذكي GT 8 Pro المقاوم للماء

(د ب أ)

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الذكي GT 8 Pro الجديد، الذي يتمتع بمقاومة الغبار والماء وفقا لفئتي الحماية IP68 وIP69.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي GT 8 Pro الجديد يأتي بشاشة AMOLED بحجم 79ر6 بوصة وبدقة وضوح تبلغ 3136 × 1440 بيكسل، مع شدة سطوع تبلغ 4000 نيت، بينما يصل معدل تحديث الصورة إلى 144 هرتز.

وينبض بداخل الهاتف الجديد المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 أو 16 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 أو 1 تيرابايت.

وتم تجهيز الهاتف، الذي يبلغ وزنه وزنه 214 جراما، ببطارية كبيرة بسعة 7000 مللي أمبي ساعة، والتي يمكن شحنها إما عبر منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 120 وات أو لاسلكيا بقدرة تصل إلى 50 وات.

الكاميرا

وأبرز ما يميز الهاتف الذكي الجديد هي الكاميرا الخلفية الثلاثية، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Ricoh اليابانية المتخصصة في إنتاج الكاميرات. وتتألف هذه الكاميرا من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة مقربة بدقة 200 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

ويتيح تطبيق الكاميرا Ricoh GR محاكاة الأطوال البؤرية المكافئة 35 مم لـ 28 مم و40 مم، وهي مألوفة في كاميرتي Ricoh GR IV وRicoh GR IIIx. كما تتيح ميزة Snap Focus تحديد مسافة التركيز البؤري مسبقا لتقليل تأخر الغالق.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم خمسة فلاتر لمحاكاة مظهر الأفلام السلبية الكلاسيكية، مع إمكانية ضبط درجة اللون بدقة. ويوفر تطبيق الكاميرا أيضا ما يُسمى "بوضع الانغماس"؛ حيث تكون جميع عناصر التحكم مخفية باستثناء زر الغالق.

وتتميز وحدة الكاميرا بغطاء قابل للاستبدال، والذي يأتي بتصميم إما مستدير أو مستطيل.

ويتوفر الهاتف الذكي GT 8 Pro الجديد بثلاثة ألوان، هي: الأزرق والأخضر والأبيض.