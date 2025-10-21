فرصة عمل من فيسبوك.. "ميتا" تعيد ميزة الوظائف من جديد

أطلقت شركة ميتا ميزة جديدة عبر منصة فيسبوك تحمل اسم "الوظائف"، في خطوة تعيد إحياء فكرة إعلانات الوظائف التي سبق أن أطلقها الموقع عام 2017 قبل أن يتوقف عنها بعد أقل من خمس سنوات.

ووفقا لبيان الشركة، تركز الميزة الجديدة على الوظائف المحلية للمبتدئين، إلى جانب الوظائف الخدمية والتجارية، حيث ستعرض إعلانات العمل ضمن قسم "Marketplace"، مع إمكانية ظهورها أيضا في المجموعات ذات الصلة.

وتتيح الميزة لصفحات الشركات نشر قوائمها الخاصة بالوظائف المتاحة لديها، بشرط أن تكون موجهة لمن تجاوزوا 18 عاما وأن تتوافق مع إرشادات فيسبوك.

وذكر موقع "The Verge" أن هذه الخطوة تعد عودة رسمية لميزة الوظائف بعد توقفها في عام 2023، إذ كانت الخدمة متاحة في البداية داخل الولايات المتحدة وكندا عام 2017، ثم توسعت إلى أكثر من 40 دولة في العام التالي، قبل أن يتم تقليصها مجددا إلى أمريكا الشمالية فقط في 2022، ثم إيقافها نهائيًا العام الماضي.

وتأتي الميزة الجديدة بعد انتقادات وجهت إلى المنصة سابقا، حين استخدمت إعلانات الوظائف لاستهداف أو استبعاد فئات معينة على أساس الجنس أو الخلفية الدينية، وهو ما تسبب في مشكلات قانونية وتنظيمية للشركة.