تراجع أبل تحت ضغط المستخدمين.. ماذا يحدث في واجهة الزجاج السائل؟

كتب- محمود الهواري:

بعد موجة من الانتقادات الواسعة التي طالت شركة أبل بسبب واجهتها الجديدة Liquid Glass التي جاءت مع أنظمة التشغيل iOS 26 وiPadOS 26 وmacOS 26، استجابت الشركة أخيرا لملاحظات المستخدمين وأعلنت عن ميزة جديدة تمنحهم مرونة أكبر في التحكم بمظهر النظام البصري.

ووفقا لتقرير نشره موقع "تك كرانش"، أضافت أبل خيارين جديدين لتخصيص مظهر الواجهة في آخر إصدار تجريبي من أنظمتها هما شفاف (Clear) وملون (Tinted)، ما يسمح للمستخدمين بالاختيار بين الشفافية الكاملة أو الألوان الممزوجة بتدرجات خفيفة وفق تفضيلاتهم الشخصية

ويبدو أن أبل تحاول بهذه الخطوة تهدئة الجدل الذي أثارته واجهة Liquid Glass، إذ اعتبرها البعض ثورية وجذابة، بينما رأى آخرون أنها مربكة بصريا وتجعل من الصعب قراءة النصوص والتنقل بين التطبيقات خاصة في تطبيقات مثل Apple Music.

وكانت الشركة قد قامت بخطوة مشابهة عام 2021 عندما سمحت بإعادة شريط العنوان في متصفح Safari إلى أعلى الشاشة بعد اعتراضات واسعة من المستخدمين على نقله إلى الأسفل

وتعد واجهة Liquid Glass أكبر تحول بصري تقدمه أبل منذ انتقالها من التصميم شبه الواقعي (Skeuomorphic) إلى التصميم المسطح عام 2013، حيث تعتمد على تأثيرات شفافية وانعكاس جديدة تهدف إلى محاكاة مظهر الزجاج السائل.

الميزة الجديدة أصبحت متاحة في تحديث iOS 26.1 بيتا 4، وتتيح للمستخدمين ضبط مستوى الشفافية بسهولة من خلال الإعدادات في أجهزة آيفون وآيباد عبر قائمة Display & Brightness ثم Liquid Glass، وفي أجهزة ماك من خلال قسم Appearance في إعدادات النظام.

وبحسب أبل فإن التعديلات ستطبق تلقائيا في جميع التطبيقات سواء التابعة للشركة أو للمطورين الخارجيين دون الحاجة إلى تحديثات إضافية.

ومن المتوقع أن تصل الميزة إلى المستخدمين في النسخة التجريبية العامة خلال الأيام المقبلة قبل أن تُطرح رسميًا مع التحديث القادم لأنظمة التشغيل.