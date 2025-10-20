هواوي تطلق هاتفها الذكي Nova 14 Vitality Edition الجديد

(د ب أ)

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق هاتفها الذكي Nova 14 Vitality Edition الجديد، الذي يتمتع بمقاومة رذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP65.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي Nova 14 Vitality Edition الجديد من الفئة المتوسطة يمتاز بالنحافة وخفة الوزن؛ حيث يبلغ سمكه 2ر7 ملم، بينما يبلغ وزنه 191 جراما.

ويأتي الهاتف الذكي Nova 14 Vitality Edition الجديد من الفئة المتوسطة بشاشة OLED قياس 7ر6 بوصة وبدقة وضوح تبلغ 2412 × 1084 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتز.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتم تجهيز الهاتف الذكي Nova 14 Vitality Edition الجديد ببطارية بسعة 5500 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها عبر منفذ USB-C بقدرة حتى 66 وات.

ويتوفر الهاتف بذاكرة داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، مع دعم نظام GPS وتقنية NFC وشبكة Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.2، بما في ذلك أكواد الترميز Sony LDAC و L2HC.