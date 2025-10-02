إعلان

مايكروسوفت تطلق تحديث 2025 لويندوز 11.. ماذا يقدم للمستخدمين؟

كتب- محمود الهواري:

03:41 م 02/10/2025

ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت عن بدء طرح تحديث 2025 لنظام التشغيل ويندوز 11، المعروف بالإصدار 25H2، والذي يمثل التحديث السنوي للميزات للنصف الثاني من العام.

ويأتي هذا بعد أن كانت الشركة تصدر تحديثين سنويا قبل التحول إلى تحديث واحد فقط في السنوات الأخيرة، بحسب تقرير نشره موقع gsmarena .

وسيتم توفير التحديث باستخدام ما تسميه مايكروسوفت "تقنية الصيانة"، وهي نفس التقنية المستخدمة في التحديثات الشهرية لنظام ويندوز.

وبداية، سيكون التحديث متاحا للأجهزة التي تعمل بالإصدار 24H2 فقط، وللمستخدمين الذين قاموا بتفعيل خيار الحصول على آخر التحديثات فور توفرها.

وأكدت الشركة أن التحديث قد يتم إيقافه مؤقتا في حال اكتشاف أي مشكلة في الجهاز، مثل عدم توافق التطبيقات أو برامج التشغيل، لضمان أمن المستخدمين واستقرار النظام.

سيتم توسيع نطاق طرح التحديث تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، ما يعني أن معظم المستخدمين لن يحصلوا عليه فورًا.

ويشمل الإصدار الجديد أحدث الميزات وتحسينات الأمان، مع تقديم مزيد من التحكم للمستخدم في إدارة النظام.

وتؤكد مايكروسوفت أن هذا التحديث يأتي بعد مراجعة دقيقة للعديد من المشاكل التي ظهرت في تحديثات سابقة، في محاولة لضمان تجربة مستقرة وآمنة لجميع مستخدمي ويندوز 11.

