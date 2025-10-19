"أبل في ورطة".. ما مصير آيفون إير بعد تراجع المبيعات؟

رغم الضجة التي صاحبت إطلاقه، يبدو أن هاتف "آيفون إير" الذي كشفت عنه شركة أبل الشهر الماضي لم يحقق النجاح التجاري الذي كانت تأمله الشركة، على الرغم من تميزه بتصميم فائق النحافة ومتانه لافتة.

وجاء الهاتف كفئة جديدة منفصلة عن سلسلة آيفون 17، إلا أن الأداء التجاري خالف التوقعات، حيث تشير التقارير إلى أن المبيعات جاءت أقل من المستهدف.

وبحسب تقرير لموقع "Neowin" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، ونقلا عن شركة Mizuho Securities اليابانية، فإن مبيعات سلسلة آيفون 17 تسير بشكل جيد باستثناء هاتف آيفون إير، الذي لم يحقق الأرقام المرجوة رغم نفاد الكمية المخصصة للطلب المسبق في الصين خلال دقائق من طرحها يوم الجمعة الماضي.

وترجح المصادر أن "أبل" قد تخفض إنتاج الهاتف بمقدار مليون وحدة هذا العام نتيجة ضعف المبيعات.

ويرى محللون أن أبل ربما بالغت في التركيز على النحافة على حساب المواصفات، ما جعل "آيفون إير" يبدو جذابا من الخارج لكنه يفتقر لبعض المزايا التي اعتاد عليها المستخدمون في الفئات الأعلى.

ويعتقد أن الهاتف يمثل مرحلة انتقالية نحو مشروع أكبر تعمل عليه الشركة منذ سنوات، وهو هاتف آيفون القابل للطي المتوقع إطلاقه خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة تطوير تصميمية تمتد حتى عام 2028.

سلسلة آيفون 17 تتفوق

وتشير بيانات شركة "Mizuho Securities" إلى أن مبيعات هواتف آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما دفع "أبل" إلى رفع توقعاتها للإنتاج الإجمالي لسلسلة آيفون 17 من 88 مليون وحدة إلى 94 مليون وحدة بحلول نهاية العام.

وتنوي الشركة زيادة إنتاج آيفون 17 بمليوني وحدة، وآيفون 17 برو بمليون وحدة، وآيفون 17 برو ماكس بأربعة ملايين وحدة.

اتجاه عالمي ضد الهواتف فائقة النحافة

وفي مؤشر على تراجع الإقبال على الهواتف فائق النحافة عالميا، كشفت صحيفة "NewsPim" الكورية أن شركة سامسونج تخطط للتخلي عن إنتاج طراز "Edge" النحيف في سلسلة Galaxy S26 المقبلة، بعد ضعف مبيعات الجيل الأول Galaxy S25 Edge الذي طُرح لمنافسة "آيفون إير" مطلع هذا العام.