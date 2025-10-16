ما هي ميزة "المحادثات الجماعية" الجديدة من ميتا؟

في إطار سعيها المستمر لتعزيز مكانة منصتها "ثريدز" كمنافس مباشر لمنصة "إكس" أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق ميزة "المحادثات الجماعية" (Group Chats) الجديدة.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين التواصل الفوري في مجموعات تضم ما يصل إلى 50 شخصا في المحادثة الواحدة، بهدف توسيع قدرات المراسلة داخل التطبيق.

تفاصيل الميزة

وتمكن الميزة الجديدة المستخدمين من إنشاء مجموعات خاصة للتواصل مع متابعيهم، وتخصيص اسم للمحادثة، مع التخطيط لإضافة خيار الدعوة عبر الروابط لتسهيل انضمام الأعضاء لاحقا.

يأتي هذا التحديث ضمن خطة "ميتا" الأوسع لتطوير خصائص المراسلة، بعد أن كانت قد أطلقت ميزة الرسائل المباشرة الفردية في يوليو الماضي، أي بعد عامين من إطلاق "ثريدز"، بحسب تقرير لموقع "PhoneArena".

وبالتزامن مع هذه الخطوة، أعلنت "ميتا" عن توسيع خدمات المراسلة لتشمل مستخدمي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الرسائل الفردية والجماعية وإعدادات الخصوصية ودعم الوسائط المتعددة.

لحاق بالأساسيات في سباق المنافسة

على الرغم من أن منصة "إكس" توفر ميزة المحادثات الجماعية منذ سنوات وبسعة قصوى تصل إلى 256 مستخدما للمحادثة، إلا أن إطلاق "ميتا" لهذه الخاصية يُعد خطوة ضرورية للحاق بالأساسيات التي يتوقعها مستخدمو الشبكات الاجتماعية الحديثة.

ويرى مراقبون أن إضافة المحادثات الجماعية لـ "ثريدز" ليست ابتكاراً بقدر ما هي استكمال للبنية الأساسية للمنصة. وتهدف "ميتا" من خلال هذه الخطوة إلى تعميق تفاعل المجتمعات الصغيرة داخل التطبيق وتشجيع المستخدمين على قضاء وقت أطول فيه.

ورغم أن الحد الأقصى للمشاركين قد يبدو محدوداً نسبياً، تؤكد هذه التطورات أن "ميتا" تتجه بثبات نحو جعل "ثريدز" منصة مستقلة ومتكاملة الميزات، بدلاً من أن تكون مجرد امتداد لتطبيق "إنستجرام".