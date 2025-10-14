واتساب يطلق ميزة جديدة للتحكم في حركة الإيموجي والملصقات

يواصل تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، تطوير خصائصه لمستخدمي نظام iOS، حيث بدأ في اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحكم في حركة الإيموجي والملصقات والصور المتحركة (GIF) داخل المحادثات.

ووفقا لموقع WABetaInfo المتخصص في أخبار وتحديثات واتساب، ستكون الميزة الجديدة متاحة عبر خيار جديد للرسوم المتحركة ضمن إعدادات التطبيق.

ومن خلال قسم "الدردشات" في الإعدادات، سيتمكن المستخدمون من تحديد طريقة عرض كل من الإيموجي والملصقات والصور المتحركة بشكل مستقل.

الميزة الجديدة تمنح المستخدمين تحكما دقيقا في محتوى الدردشات، بحيث يمكنهم اختيار تشغيل العناصر المتحركة تلقائيًا أو عرضها بشكل ثابت فقط.

وعند تعطيل خيار الحركة، ستظهر الإيموجي المتحركة بشكلها التقليدي من أبل، لتوفير تجربة أكثر هدوءا وتناسقا في المظهر داخل المحادثات، مع تقليل الحركة الزائدة على الشاشة.

الأمر نفسه ينطبق على الملصقات المتحركة، إذ يمكن للمستخدم تحديد ما إذا كانت ستتحرك تلقائيا أو تعرض كصورة ثابتة تُظهر الإطار الأول فقط، بينما يمكن إيقاف حركة الصور المتحركة (GIF) لتظهر كمعاينات ثابتة لا تتحرك إلا عند النقر عليها يدويًا.

الميزة الجديدة متاحة حاليا في الإصدار التجريبي الأحدث من واتساب على نظام iOS، ومن المتوقع أن يتم طرحها لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.