أعلنت هولندا عن اكتمال تجميع التلسكوب الفضائي الأوروبي PLATO "أفلاطون"، ليصبح جاهزا الآن لبدء مرحلة الاختبارات قبل الإطلاق المخطط له في ديسمبر 2026 على متن الصاروخ "أريان 6".

وجرت عملية التجميع في غرفة نظيفة متخصصة، حيث قام المهندسون بتثبيت الألواح الشمسية والدرع الواقية من أشعة الشمس بحذر شديد.

وأوضح توماس فالوسيك، مدير مشروع "أفلاطون" في وكالة الفضاء الأوروبية:"بهذه العملية، نكون قد أكملنا تجميع مكونات التلسكوب الفضائي وكانت وحدة الدرع الواقية والألواح الشمسية آخر عنصر رئيسي تم تركيبه."

وأضافت آنا هيراس المشاركة في المشروع:"رؤية المركبة الفضائية المكتملة بعد سنوات من الرسومات التفصيلية والمحاكاة هو شعور مختلف تماما. تصميم 'أفلاطون' فريد ويضمن الكفاءة التشغيلية لكاميراته القوية."

صُمم "أفلاطون" لرصد أكثر من 150,000 نجم ساطع في وقت واحد بدقة عالية، مما يمكّن العلماء من البحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية تشبه الأرض.

ويزود التلسكوب بـ 26 كاميرا عالية التقنية قادرة على التقاط أصغر التغيرات في شدة ضوء النجوم، مع الحفاظ على درجة حرارة مثالية تبلغ -80° مئوية لكل كاميرا.

وتتيح الحماية من ضوء الشمس بواسطة الدرع المخصص توجيه الأجهزة نحو الفضاء العميق، والحفاظ على التبريد المطلوب طوال مدة المهمة.

يحيط الهيكل الحامل للألواح الشمسية والدرع الواقية بالجزء الخلفي من المركبة، الموجّه نحو الشمس في مدار الأرض.

وأثناء الإطلاق، تكون الألواح مطوية، ثم تنفتح في الفضاء مثل زوج من الأجنحة. وقد خضعت الألواح لاختبارات نشر في 16 و22 سبتمبر باستخدام نظام بكرة يحاكي انعدام الوزن، مع تسليط ضوء مصباح للتأكد من إنتاجها الكافي للطاقة الكهربائية.

قبل الحصول على الموافقة للإطلاق، سيخضع "أفلاطون" لسلسلة اختبارات قاسية للتأكد من جاهزيته للعمل في الفضاء، مع الحفاظ على الجدول الزمني المخطط له لإطلاقه في ديسمبر 2026، بحسب روسيا اليوم.