أفادت تقارير بأن شركة "OpenAI"، قد تستعد لإطلاق ميزة ثورية جديدة ضمن منصتها "ChatGPT"، وهي ميزة تعرف باسم "وضع الطبيب السريري" التي تستهدف بشكل خاص قطاع الرعاية الصحية والاستشارات الطبية.

ويأتي هذا الكشف في ظل وتيرة التطور السريعة التي تتبعها الشركة، بعد إصدار تحديثات بارزة مثل تطبيق" Sora" ودمج تطبيقات الجهات الخارجية، إذ ينظر إلى هذا التطور المحتمل على أنه قفزة نوعية في دمج الذكاء الاصطناعي مع الصحة والعافية.

وبحسب التقارير جاء هذا الاكتشاف بفضل تيبور بلاهو، كبير المهندسين في AIPRM، الذي شارك سلاسل برمجية من إصدار الويب لـ ChatGPT على منصة "إكس" تويتر سابقاً.

وتشير هذه السلاسل بوضوح إلى "وضع الطبيب"، الذي تم وصفه كجزء من عرض ChatGPT Workspace.

ورغم أن تفاصيل آلية عمل هذا الوضع لا تزال غامضة، إلا أن التكهنات تشير إلى أن OpenAI قد تعمل على تطوير نظام "GPT طبي" مخصص، أو على الأقل نسخة محسنة من نموذج GPT-5، والتي ستكون مهيأة للإجابة على الاستفسارات السريرية واستشارات الرعاية الصحية بدقة عالية ووعي بالسياق.

وتتفق هذه التسريبات مع التوجه العام الذي أعلنت عنه OpenAI سابقا، حيث وضعت الشركة تطبيقات الرعاية الصحية في صلب اهتمامات نموذج GPT-5.

ويهدف "الوضع السريري" إلى وضع ChatGPT كأداة دعم قوية، قادرة على تحديد المخاوف الصحية المحتملة وطرح أسئلة توضيحية لتحسين نصائحها.

ويمكن أن يعمل هذا الوضع كمساعد صحي افتراضي، حيث يساعد المستخدمين على تنظيم الأعراض والأسئلة لتسهيل زيارة الطبيب فيما يُعرف بـ "إرشادات ما قبل الاستشارة"، كما يمكنه تقديم شروحات مبسطة للمصطلحات الطبية الصعبة أو تعليمات العلاج في مرحلة "توضيحات ما بعد الزيارة"، بالإضافة إلى دوره في "تحسين الثقافة الصحية" للمستخدمين.

ومن المتوقع أن تلتزم الشركة بحدود أخلاقية صارمة، حيث أكدت مرارا أن الأداة ليست بديلا عن التشخيص الطبي المتخصص.