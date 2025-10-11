جوجل تطلق ميزة جديدة لكتم الإشعارات: خطوات التفعيل

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة في متصفحها كروم، تهدف إلى كتم إشعارات المواقع الإلكترونية التي يتجاهلها المستخدمون بشكل متكرر، في خطوة للحد من ما يعرف بـ "إرهاق الإشعارات".

وستكون الميزة جزءا من تحديث لإصداري كروم على نظام أندرويد وسطح المكتب، وتعتمد على أداة "تأكيد السلامة" الحالية، التي تتيح للمستخدمين إدارة الأذونات الحساسة مثل الوصول إلى الكاميرا والموقع.

التحديث الجديد يوسع نطاق هذه الأداة ليشمل إشعارات المواقع الإلكترونية، بحيث تقوم تلقائيا بسحب إذن المواقع التي ترسل تنبيهات كثيرة دون أي تفاعل من المستخدم.

طريقة عمل الميزة

تعمل الميزة بطريقة مشابهة لإحدى ميزات أندرويد الحالية التي تتيح للمستخدمين إلغاء الاشتراك في إشعارات المواقع بنقرة واحدة.

ومع ذلك، لن تؤثر الميزة على تطبيقات الويب المثبتة على الجهاز، بل تركز فقط على المواقع التي ترسل عددًا كبيرًا من التنبيهات مع معدل تفاعل منخفض.

وكشفت جوجل أن أقل من 1% من جميع إشعارات الويب في كروم تتلقى تفاعلا من المستخدمين، ما يعني أن معظم التنبيهات يتم تجاهلها.

ووفقا لاختبارات الشركة، أسهمت الميزة الجديدة في خفض عدد الإشعارات بشكل ملحوظ، مع تأثير طفيف فقط على إجمالي النقرات على الإشعارات.

حرية التحكم والإعدادات الشخصية

سيظل بإمكان مستخدمي كروم تعطيل ميزة الإلغاء التلقائي للإشعارات تماما، كما يمكنهم إعادة تفعيل الإشعارات من مواقع معينة عبر إعادة زيارتها أو تعديل الأذونات من خلال قائمة "تأكيد السلامة" في إعدادات المتصفح.

موعد الإطلاق المتوقع

على الرغم من عدم إعلان جوجل رسميًا عن موعد محدد، فمن المتوقع أن تتوفر الميزة قريبا لجميع مستخدمي كروم في تحديث قادم.