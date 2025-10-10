"لا تصدق كل ما تراه".. رسالة من رئيس إنستجرام إلى أطفال العالم

كشف آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لإنستجرام، أن التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي ستمنح المزيد من الأشخاص القدرة على الإبداع وإنتاج محتوى عالي الجودة، حتى أولئك الذين لم تكن لديهم هذه الإمكانيات من قبل.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "بلومبرج سكرين تايم" الأسبوع الماضي، حيث ناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة المحتوى.

وتعقيبا على تصريحات نجم YouTube الشهير "مستر بيست" الذي حذر من تهديد الذكاء الاصطناعي لسبل عيش المبدعين، أوضح موسيري أن هذه التقنيات ستكون أداة لتعزيز الإبداع وليس تقليله.

وأشار إلى أن معظم المبدعين سيستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحسين محتواهم وليس لاستبدال عملية الإبداع الحقيقية.

وأقر موسيري بمسؤولية شركته في تحديد المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي، معترفا بأن هذه المهمة "شاقة" وتتطلب مزيدا من العمل.

وكشف عن توجه ميتا لاعتماد نظام "ملاحظات المجتمع" الذي يعتمد على المستخدمين في تدقيق المحتوى وتصحيح المعلومات، على غرار النظام المطبق في منصة X.

وشدد موسيري على ضرورة تعليم الأطفال أن عدم تصديق كل ما يشاهدونه، قائلا: "أريد لأطفالي أن يفهموا أن مجرد مشاهدة فيديو لشيء ما لا يعني أنه حدث حقا"، مضيفا أن الأجيال الجديدة تحتاج إلى تطوير مهارات التفكير النقدي لتحليل المحتوى الرقمي.

تطرق الموسيري إلى خطط إنستجرام المستقبلية، بما في ذلك تطوير تطبيق تلفزيوني مخصص، والتركيز على مقاطع "ريلز" والرسائل المباشرة كميزات أساسية.

وعلق على التغييرات المحتملة في ملكية "تيك توك" في الولايات المتحدة، معتبرا أن المنافسة الإيجابية تفيد الصناعة ككل.

رغم إشادته بإمكانات الذكاء الاصطناعي، لم يغفل موسيري عن التحذير من استخدامه لأغراض خبيثة، مؤكدا أن التكنولوجيا ستجعل التمييز بين الحقيقي والمُصطنع أكثر صعوبة

وأوضح أن الحل لا يكمن في التكنولوجيا وحدها، بل في تطوير وعي المستخدمين وقدرتهم على التمييز.