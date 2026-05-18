أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين، حيث تسجل الحرارة على القاهرة 38 درجة بينما تقترب من 47 درجة على المناطق الجنوبية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم سيكون شديد الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، خاصة مناطق جنوب الصعيد التي تسجل أعلى معدلات حرارة تصل إلى 47 درجة.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر ومائلًا للحرارة ليلًا، مع نشاط للرياح مساءً على بعض المناطق بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، خاصة مع استمرار موجة الطقس شديد الحرارة التي تضرب مختلف أنحاء البلاد.