إعلان

تصل لـ47 درجة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة اليوم الإثنين

كتب : محمد عبدالناصر

04:30 ص 18/05/2026

حالة االطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين، حيث تسجل الحرارة على القاهرة 38 درجة بينما تقترب من 47 درجة على المناطق الجنوبية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم سيكون شديد الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، خاصة مناطق جنوب الصعيد التي تسجل أعلى معدلات حرارة تصل إلى 47 درجة.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر ومائلًا للحرارة ليلًا، مع نشاط للرياح مساءً على بعض المناطق بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، خاصة مع استمرار موجة الطقس شديد الحرارة التي تضرب مختلف أنحاء البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التحقيق مع بلوجر أشعلت النار في نفسها.. حاولت جمع المشاهدات بسبب ديون 60
حوادث وقضايا

التحقيق مع بلوجر أشعلت النار في نفسها.. حاولت جمع المشاهدات بسبب ديون 60
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
أديب: فيديو بالـAI سخر من أحزاني وأبهرني فنيًا
أخبار مصر

أديب: فيديو بالـAI سخر من أحزاني وأبهرني فنيًا
ترامب ينشر صورا بالذكاء الاصطناعي لحرب يخوضها في الفضاء.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر صورا بالذكاء الاصطناعي لحرب يخوضها في الفضاء.. ما القصة؟
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18-5-2026.. رياح وأتربة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18-5-2026.. رياح وأتربة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان