آخر موعد لصرف منحة التموين الـ400 جنيه والفئات المستحقة

كشف مصدر مسؤول بـوزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار صرف منحة التموين الاستثنائية 2026 للأسر الأكثر احتياجًا حتى نهاية مايو الجاري، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

مصدر: "مد صرف المنحة" لمدة 4 أشهر بدلًا من شهرين

أوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الحكومة أقرت استمرار صرف الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا للبطاقات التموينية المستحقة لمدة 4 أشهر متتالية بدلًا من شهرين فقط، ليصل إجمالي قيمة الدعم إلى 1600 جنيه لكل بطاقة مستفيدة خلال فترة الصرف.

"10 ملايين أسرة" تستفيد من الدعم الإضافي

أشار المصدر إلى أن المنحة التموينية الاستثنائية يستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية، من خلال البطاقات التموينية المستحقة للدعم الإضافي، ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم محدودي الدخل.

مصدر بالتموين: "الصرف مستمر" حتى نهاية مايو

أكد المصدر أن وزارة التموين بدأت صرف المنحة الاستثنائية اعتبارًا من 17 فبراير 2026، ومن المقرر استمرار صرف الدعم الإضافي شهريًا حتى نهاية مايو الجاري، وفقًا للضوابط المنظمة التي حددتها الوزارة.

"رسائل وبون الخبز" لمعرفة الاستحقاق

أضاف المصدر أن الوزارة أتاحت عدة وسائل للمواطنين لمعرفة مدى استحقاقهم لصرف الدعم الإضافي، من بينها الرسائل النصية على أرقام الهواتف المسجلة لأصحاب البطاقات التموينية، إلى جانب ظهور قيمة المنحة على بون صرف الخبز المدعم، وإمكانية الاستعلام عبر بوابة دعم مصر.

مصدر: "الفئات الأولى بالرعاية" ضمن المستحقين

أوضح المصدر أن الدعم التمويني الإضافي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الأسر المسجلة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والأرامل والمطلقات وأصحاب الدخل المحدود.

"صرف السلع الأساسية" من المنافذ التموينية

أشار المصدر إلى أن المواطنين يمكنهم صرف قيمة الدعم الإضافي من خلال المنافذ التموينية المعتمدة، سواء لدى بقالي التموين أو فروع «جمعيتي» والمجمعات الاستهلاكية، لشراء السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة والبقوليات.

وزارة التموين: "توفير السلع" بالمنافذ بشكل منتظم

أكد المصدر استمرار وزارة التموين في طرح السلع الأساسية بصورة منتظمة داخل المنافذ التموينية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمستفيدين من منظومة الدعم التمويني.