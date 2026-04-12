عاد هاتف iPhone 5C، الذي طرحته شركة أبل عام 2013، إلى دائرة الضوء بشكل غير متوقع، لكن هذه المرة ليس كجهاز تقني متقدم، بل كرمز لما يعرف بـ"النوستالجيا الرقمية" التي تجذب شريحة واسعة من الشباب.

ووفقا لتقرير بثته شبكة "NBC News"، بدأ الهاتف في الظهور مجددا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدفوعا باهتمام متزايد من جيل "زد"، الذي يرى فيه اختلافا واضحا عن الهواتف الحديثة التي تتسم بتشابه كبير في التصميم.

تصميم مختلف يعيد الحنين للماضي

تعود جاذبية iPhone 5C بشكل كبير إلى تصميمه البلاستيكي الملون، والذي كان ينظر إليه سابقا كخيار اقتصادي أقل قيمة، لكنه اليوم بات يعكس روحا مرحة ويكسر نمطية الهواتف الحديثة المصنوعة من الزجاج والمعدن.

ويرى بعض المستخدمين أن الكاميرا ذات الجودة الأقل تمنح الصور طابعا مميزا، خاصة مع انتشار اتجاهات تصوير تعتمد على العيوب البصرية كجزء من الجمال.

من خيار اقتصادي إلى رمز ثقافي

عند إطلاقه، لم يحقق الهاتف النجاح المرجو، رغم تسويقه كنسخة أقل تكلفة، حيث افتقر إلى بعض الميزات الأساسية مثل تقنية "Touch ID"، إلى جانب اعتبار تصميمه أقل فخامة مقارنة بباقي إصدارات آيفون.

إلا أن النظرة إليه تغيرت حاليا، في ظل تحولات الثقافة الرقمية، التي لم تعد تركز فقط على الأداء، بل امتدت لتشمل التميز البصري والشعور المختلف الذي يقدمه الجهاز.

النوستالجيا الرقمية تقود المشهد

يشير تقرير "NBC" إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على جهاز بعينه، بل يعكس رغبة أوسع لدى الشباب في العودة إلى أدوات أبسط وأقل تعقيدا.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث في علم النفس كلاي روتليدج أن هذا الإقبال يعبر عن بحث المستخدمين عن تجارب أكثر واقعية وأقل مثالية، في مواجهة عالم رقمي يتسم بالكمال الزائد.

موجة أوسع لإحياء التقنيات القديمة

لا تبدو عودة iPhone 5C حالة فردية، بل تأتي ضمن موجة أوسع تشهد إعادة إحياء أجهزة وتقنيات قديمة، مثل مشغلات الموسيقى والكاميرات الرقمية المبكرة، في إطار ثقافة قائمة على الحنين وإعادة اكتشاف الماضي.