إعلان

إيران: سنواجه أي وجود عسكري فرنسي بريطاني في مضيق هرمز برد حاسم

كتب : وكالات

07:46 م 10/05/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت وكالة مهر الإيرانية، تحذير مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي، إلى فرنسا وبريطانيا، مؤكدًا أن أي نشر للمدمرات في محيط مضيق هرمز تحت مزاعم "حماية الملاحة" ليس سوى تصعيد للأزمة.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن ما تدعيه باريس ولندن حول مهمة لـ "تعزيز حرية الملاحة" في هرمز، هي خطوة عسكرية، مؤكدًا أن أمن الملاحة لا يتحقق بالقوة العسكرية.

وأوضح المسؤول الإيراني: "أن أمن الملاحة لا يتحقق عبر استعراض القوة العسكرية لا سيما من قبل أطراف تعد هي نفسها جزءاً من المشكلات"، مؤكدا أن مصدر انعدام الأمن في المنطقة يكمن في اللجوء غير القانوني للقوة والتهديد والحصار البحري وتجاهل ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن مضيق هرمز ليس ملكا مشاعا للقوى من خارج منطقة الشرق الأوسط بل هو ممر مائي حساس مجاور للدول الساحلية، مشددا على أن ممارسة إيران لسيادتها على مضيق هرمز وتحديد ترتيباته القانونية هو حق لها بصفتها الدولة الساحلية.

ووجه غريب آبادي تذكير للفرنسيين أنه سواء في وقت الحرب أو السلم فإن إيران وحدها هي القادرة على إرساء الأمن في هرمز، مؤكدًا أن وجود السفن الفرنسية والبريطانية أو أي دولة أخرى لمواكبة الإجراءات الأمريكية سيواجه برد حاسم وفوري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران مضيق هرمز إيران وأمريكا الشرق الأوسط السفن الحربية فرنسا وبريطانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

25 صورة لأبطال وفريق فيلم أسد في مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل العمل
سينما

25 صورة لأبطال وفريق فيلم أسد في مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل العمل
"سحلها بعد شهر العسل".. الداخلية تفحص فيديو "عروس الدقهلية"
حوادث وقضايا

"سحلها بعد شهر العسل".. الداخلية تفحص فيديو "عروس الدقهلية"
المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
أخبار البنوك

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
هل يرحل مؤمن زكريا عن منصبه بقطاع الناشئين في الأهلي؟.. مصدر يجيب
رياضة محلية

هل يرحل مؤمن زكريا عن منصبه بقطاع الناشئين في الأهلي؟.. مصدر يجيب
أم تمنع طفلها من الأنسولين.. وطبيب يحذر
نصائح طبية

أم تمنع طفلها من الأنسولين.. وطبيب يحذر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. بيراميدز 1 - 0 زد.. نهائي كأس مصر
ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران