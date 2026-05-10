نقلت وكالة مهر الإيرانية، تحذير مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي، إلى فرنسا وبريطانيا، مؤكدًا أن أي نشر للمدمرات في محيط مضيق هرمز تحت مزاعم "حماية الملاحة" ليس سوى تصعيد للأزمة.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن ما تدعيه باريس ولندن حول مهمة لـ "تعزيز حرية الملاحة" في هرمز، هي خطوة عسكرية، مؤكدًا أن أمن الملاحة لا يتحقق بالقوة العسكرية.

وأوضح المسؤول الإيراني: "أن أمن الملاحة لا يتحقق عبر استعراض القوة العسكرية لا سيما من قبل أطراف تعد هي نفسها جزءاً من المشكلات"، مؤكدا أن مصدر انعدام الأمن في المنطقة يكمن في اللجوء غير القانوني للقوة والتهديد والحصار البحري وتجاهل ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن مضيق هرمز ليس ملكا مشاعا للقوى من خارج منطقة الشرق الأوسط بل هو ممر مائي حساس مجاور للدول الساحلية، مشددا على أن ممارسة إيران لسيادتها على مضيق هرمز وتحديد ترتيباته القانونية هو حق لها بصفتها الدولة الساحلية.

ووجه غريب آبادي تذكير للفرنسيين أنه سواء في وقت الحرب أو السلم فإن إيران وحدها هي القادرة على إرساء الأمن في هرمز، مؤكدًا أن وجود السفن الفرنسية والبريطانية أو أي دولة أخرى لمواكبة الإجراءات الأمريكية سيواجه برد حاسم وفوري.