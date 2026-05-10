أعلنت جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، إطلاق ماراثون مشروعات التخرج الثالث 2026 تحت شعار "From Graduation Project… To Startup"، وذلك خلال شهر مايو الجاري.

ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بما يتماشى مع مبادرة «تحالف وتنمية» ومبادرة «كن مستعدًا» تحت شعار «مليون مبتكر مؤهل».

تحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة

وأكد رئيس الجامعة أن الماراثون يستهدف تحويل مشروعات التخرج إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق (MVPs) وشركات ناشئة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التنموية، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والمناخ، مشيرًا إلى فتح باب التقديم خلال شهر مايو الجاري لطلاب سنوات التخرج بمختلف الكليات.

محاور استراتيجية متنوعة

وأوضح «الجيزاوي» أن الماراثون يشمل محاور متعددة، أبرزها الطاقة المستدامة، والمياه والموارد الطبيعية، والزراعة والأمن الغذائي، والمناخ والاستدامة والاقتصاد الأخضر، إلى جانب التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي، والابتكار الصحي والتكنولوجيا الحيوية، والصناعة وأنظمة الإنتاج، وريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي.

دعم الابتكار الطلابي

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الماراثون يستهدف طلاب سنوات التخرج بمختلف الكليات، بما يعزز التكامل بين التخصصات وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، مشيرة إلى اهتمام الجامعة بدعم الابتكار الطلابي وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للنمو والاستثمار.

شروط المشاركة والجوائز

وقال الدكتور أيمن سمير، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، إن المشاركة تتطلب أن يكون المشروع مشروع تخرج معتمد من الكلية، وأن يتكون الفريق من 3 إلى 5 طلاب تحت إشراف أكاديمي، مع تقديم نموذج أولي (Prototype / MVP) يثبت قابلية التطبيق.

وأضاف مستشار رئيس الجامعة أن معايير التقييم تشمل الابتكار، والأثر المجتمعي والبيئي، وقابلية التنفيذ، وجودة العرض، مشيرًا إلى أن إجمالي الجوائز يبلغ 240 ألف جنيه، بواقع 30 ألف جنيه لكل محور، تُقسم إلى 12 ألف جنيه للمركز الأول، و10 آلاف للمركز الثاني، و8 آلاف للمركز الثالث.