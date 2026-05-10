برلمانية تطالب بالإبلاغ عن أي أسرة تمنع الإنسولين عن الأطفال

كتب : محمد لطفي

07:40 م 10/05/2026

النائبة أميرة صابر

طالبت النائبة أميرة صابر أقسام الاستقبال في جميع المستشفيات الإبلاغ عن أي حالات يتم فيها إيقاف الأنسولين عن الأطفال، لما يترتب على ذلك من تداعيات مرضية خطيرة.

وقالت صابر في منشور لها على موقع فيسبوك، تعليقًا على خبر استقبال أحد المستشفيات لطفل يتبع نظام "الطيبات" وهو ما ترتب عليه دخوله في غيبوبة سكر: "أتمنى من أقسام الاستقبال في كل المستشفيات التي تواجه حالات مشابهة أن تبلغ عن الأهل.

وأضافت: دور الدولة المباشر هو التدخل لحماية الأطفال من تخلف ذويهم.

وأكملت: أتمنى من وزارة الصحة والسكان المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، أن يقوموا بحملة توعوية محترمة للطلاب من مرضى السكر، عن أهمية أخذهم لجرعات الأنسولين، والإبلاغ عن أي توقف لذلك من أهاليهم. وتنظيم حملة توعوية موسعة عن الغذاء المتوازن وأهميته."

25 صورة لأبطال وفريق فيلم أسد في مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل العمل
استهلاك المنازل ارتفع.. مصدر بالكهرباء: الغلق المبكر للمحال لم يحقق وفرًا
"الناس فاكرة هدوئك ضعف".. أفشة يوجه رسالة مثيرة للجدل
بسبب حرب إيران.. سيناتور أمريكي: سنحتاج لسنوات لإعادة بناء مخزوننا من
هل يرحل مؤمن زكريا عن منصبه بقطاع الناشئين في الأهلي؟.. مصدر يجيب
