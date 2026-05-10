طالبت النائبة أميرة صابر أقسام الاستقبال في جميع المستشفيات الإبلاغ عن أي حالات يتم فيها إيقاف الأنسولين عن الأطفال، لما يترتب على ذلك من تداعيات مرضية خطيرة.

وقالت صابر في منشور لها على موقع فيسبوك، تعليقًا على خبر استقبال أحد المستشفيات لطفل يتبع نظام "الطيبات" وهو ما ترتب عليه دخوله في غيبوبة سكر: "أتمنى من أقسام الاستقبال في كل المستشفيات التي تواجه حالات مشابهة أن تبلغ عن الأهل.

وأضافت: دور الدولة المباشر هو التدخل لحماية الأطفال من تخلف ذويهم.

وأكملت: أتمنى من وزارة الصحة والسكان المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، أن يقوموا بحملة توعوية محترمة للطلاب من مرضى السكر، عن أهمية أخذهم لجرعات الأنسولين، والإبلاغ عن أي توقف لذلك من أهاليهم. وتنظيم حملة توعوية موسعة عن الغذاء المتوازن وأهميته."