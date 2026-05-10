شعبة الدواجن توضح حقيقة فيديو "الفراخ النافقة": "كانت متجهة للكوكر لا للبيع"

كتب : حسن مرسي

07:15 م 10/05/2026 تعديل في 07:43 م

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن مقطع الفيديو المتداول لكميات كبيرة من الدواجن النافقة بإحدى المزارع لا يتعلق بمحاولة طرحها للبيع للمواطنين.

وأوضح السيد خلال مداخلة عبر قناة "صدى البلد"، أن الدواجن الظاهرة بالفيديو كانت في طريقها إلى وحدات معالجة متخصصة تُعرف باسم "الكوكر" لتحويلها لبروتين حيواني لأعلاف الأسماك.

وأشار إلى أن هذا النظام متبع عالميًا ولا يمثل خطورة حال الالتزام بالإجراءات القانونية والصحية، لكن الأزمة الحقيقية تعود لعشوائية النقل وعدم استخراج التصاريح البيطرية اللازمة.

ولفت إلى أن "الناس شافت الفيديو وافتكرت إن الفراخ النافقة دي رايحة تتباع للمواطنين، لكن الحقيقة إنها كانت في طريقها للكوكر لصناعة أعلاف الأسماك".

وأكد أن المواطنين ينبغي عليهم شراء الدواجن المبردة والمجمدة من المجازر المعتمدة، لأنها تخضع للرقابة والكشف البيطري، محذرًا من الذبح العشوائي داخل محلات الطيور الحية.

وشدد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة على أن السوق مستقر ويتوقع انخفاض الأسعار 10% بفضل فائض إنتاج 200 مليون فرخة وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء بعيد الأضحى.

