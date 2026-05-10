ظهرت المطربة شيرين عبدالوهاب بشكل مغاير للتوقعات في أحدث أغانيها "تباعاً تباعاً"، التي طرحتها مساء الجمعة الماضي.

ونالت إطلالة شيرين عبدالوهاب إعجاب محبيها، في حين كانت بمثابة "المفاجأة" لمن تابع المثار حول حالتها الصحية والنفسية.

صناع "لوك" شيرين عبدالوهاب

حرصت المطربة قبل ظهورها على التعاون مع فريق خاص بها ضم نخبة من أبرز الأسماء في عالم الموضة والجمال في الوطن العربي، وصلوا منذ أسبوع إلى مصر خصيصاً لإعداد إطلالاتها الجديدة.

وفي التقرير نكشف عن أفراد الطاقم ودورهم مع شيرين عبد الوهاب:

هالة عجم

وهي خبيرة التجميل اللبنانية الجنسية، التي درست فن المكياج في بيروت ثم انتقلت إلى هوليوود، وتخصصت في السينما، التليفزيون، والتصوير الفوتوغرافي.

وتملك هالة عجم مركز تجميل خاص بها، وأصدرت كتباً عن فن التجميل.

طوني مندلق

بدأ تعاون شيرين عبدالوهاب مع مصفف الشعر اللبناني الشهير في عام 2016، خلال مشاركتها في برنامج "ذا فويس"، قبل أن يصبح المسؤول عن اختيار "اللوك" الخاص بها.

وصمم "مندلق" تسريحات الشعر الخاصة بالمطربة في أشهر أعمالها، ومنها أغنية "يا ليل"، ومسلسل "طريقي"، وحفل افتتاح برنامج "الدوم".

زينة زكي

مصممة أزياء عراقية مقيمة في دبي، وأسست علامتها التجارية Zeena Zaki عام 2003، وأطلقت أول عرض أزياء خاص بها.

لديها بيت أزياء يحمل اسم "جوليا دوماني"، وصممت أزياء العديد من النجمات، ومنهن: إيفا لانجوريا، لانا ديل ري، كريس جينر، سيارا، ديمي لوفاتو، كلوي كارداشيان، وتايرا بانكس، بالإضافة إلى نانسي عجرم، درة، وبلقيس.

وقالت شيرين عبد الوهاب إن "زينة زكي" من الأشخاص الذين لم يتركوها خلال أزماتها. وظهرت زينة في كواليس إعداد غالبية حفلات المطربة، حيث صممت لها العديد من الإطلالات.

المصور الفوتوغرافي محمد سيف

مصور لبناني عالمي، درس التسويق والراديو والتليفزيون، وكان التصوير الفوتوغرافي من ضمن دراسته.

بدأ رحلته مع التصوير، وكان أول وجه معروف صوره ملكة جمال لبنان عام 2007 نادين ويلسون نجيم. دخل عالم الاحتراف عام 2010، وتولى تصوير جلسات التصوير و"بوسترات" الأغاني الجديدة للمطربات نجوى كرم، إليسا، وشيرين عبد الوهاب.

