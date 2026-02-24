هل توقفت محال الذهب عن بيع السبائك صغيرة الوزن؟ الشعبة تجيب

كتبت- آية محمد:

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض شركات إنتاج المشغولات الذهبية طالبت بقرار يمنع شركات تصنيع السبائك بإنتاج السبائك بأوزان أقل من 31.10 جرام وذلك في ظل تراجع الإقبال على شراء المشغولات واتجاه المستهلكين إلى شراء السبائك باعتبارها أقل بكثير في المصنعية عن المشغولات .

وأوضح منيب، لمصراوي، أن تحول شريحة من العملاء إلى شراء السبائك بدلًا من الحلي أثر على صناعة المشغولات، وهو ما دفع بعض المصنعين إلى المطالبة بتقييد أوزان السبائك المتداولة في السوق.

وأكد منيب، أن هذه المطالب لم تؤثر على شركات تصنيع السبائك، التي ما زالت تنتج مختلف الأوزان، مشيرًا إلى أن البعض فقط من محال الذهب هي التي توقفت برغبتها عن بيع السبائك نظرًا لانخفاض هامش ربحها، حيث لا يتجاوز نحو 20 جنيهًا في الجرام، بل قد يتراجع هامش الربح أحيانًا ليتحول إلى خسارة في ظل التقلبات السريعة في أسعار الذهب.

وأضاف أن السوق يعمل وفق آليات العرض والطلب، ولكل تاجر الحرية في اختيار النشاط الذي يمارسه، سواء في السبائك أو المشغولات، كما أن للعميل حرية اختيار وشراء المنتجات سواء كانت مشغولات أو سبائك، وكذلك المحل الذي يتعامل معه، مؤكدًا أن السوق المصري مفتوح ويضم جميع الخيارات ولا يجوز تقييده أو توجيهه.

وأوضح منيب أن أي قرار بمنع انتاج وتداول السبائك الصغيرة سيؤثر سلبًا على صغار المدخرين الذين يعتمدون عليها كأداة ادخارية مرنة، مشيرًا إلى أن حرمان هذه الفئة قد يدفعها إلى بدائل غير آمنة مثل شراء الذهب المستعمل عبر الإنترنت أو التعامل في أسواق الذهب الرقمية غير المنظمة، مما يزيد من مخاطر وقوعهم في الغش و الاحتيال.

وأكد على أن دعم صناعة المشغولات يجب ألا يكون على حساب شركات إنتاج السبائك طالما تمارس نشاطًا قانونيًا، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الصناعة وحماية حق المواطنين في أدوات ادخارية آمنة.

وفيما يتعلق بأزمة نقص السبائك، أوضح منيب أن الأزمة تم احتواؤها، مشيرًا إلى أن الفترة من بداية يناير وحتى منتصف فبراير شهدت ضغطًا كبيرًا على الشراء تزامنًا مع انتهاء آجال شهادات الادخار بعائد 27%، واتجاه عدد من العملاء إلى شراء الذهب بعد تراجع أسعار الفائدة إلى 16%، إضافة إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب خلال عام 2025، مما أدى إلى زيادة الطلب عن المعروض مؤقتًا.

وأكد أن الأزمة تنتهي عادة مع استيراد خام الذهب وضخ كميات جديدة في السوق.






