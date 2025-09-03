قاض يرفض إجبار جوجل على بيع كروم وأندرويد.. ما السبب؟



وكالات

منح قاض شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت، انتصارا كبيرا اليوم الأربعاء، برفضه طلب المدعين إجبار عملاق التكنولوجيا على بيع متصفحها الشهير كروم ونظام التشغيل أندرويد في إطار حملة أكبر لمكافحة الاحتكار، لكنه أمر الشركة بمشاركة البيانات مع المنافسين.

وارتفعت أسهم ألفابيت بنسبة 7.8% في تعاملات ممتدة الثلاثاء مع ترحيب المستثمرين بقرار المحكمة.

ومع أن مشاركة البيانات مع المنافسين ستعزز منافسي جوجل في مجال الإعلانات التي تهيمن عليه، فإن عدم الاضطرار إلى بيع متصفح كروم أو أندرويد يزيل مصدر قلق كبيرا للمستثمرين الذين يعتبرونهما جزءا رئيسيا من أعمال غوغل بشكل عام.

وقال ديباك ماثيفانان، المحلل لدى كانتور فيتزجيرالد، إن متطلبات مشاركة البيانات تشكل خطرا تنافسيا على جوجل لكن ليس على الفور.

وقال: سيستغرق الأمر فترة زمنية أطول حتى يتبنى المستهلكون أيضا هذه التجارب الجديدة".

ولم يرد متحدثون باسم وزارة العدل وجوجل بعد على طلبات للتعليق، وفقا للغد.

كان الحكم مصدر ارتياح لشركة أبل أيضا وغيرها من صانعي الأجهزة ومتصفحات الانترنت الذين قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا، إن بإمكانهم الاستمرار في تلقي مدفوعات مشاركة عائدات الإعلانات من جوجل مقابل عمليات البحث على أجهزتهم.

وقال محللو مورجان ستانلي العام الماضي، إن جوجل تدفع لأبل 20 مليار دولار سنويا.

لكن الحكم سهّل على صانعي الأجهزة وغيرهم ممن يضعون بحث جوجل كخاصية افتراضية تحميل تطبيقات من صنع منافسي جوجل.

كانت جوجل قد قالت في وقت سابق، إنها تخطط للتقدم باستئناف على الحكم، مما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يُطلب من الشركة التنفيذ.