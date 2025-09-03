أبل تكشف عن أسعار سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة الثلاثاء المقبل



وكالات

لم يتبقى سوى أسبوع واحد على كشف شركة أبل عن سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة، بينما كان محللو السوق يتوقعون عمومًا زيادات في أسعار معظم الطُرازات، تُشير تحليلات جديدة إلى توقعات إيجابية بالنسبة للأسعار.

أصدرت شركة "جي بي مورجان" المالية أحدث توقعاتها قبل الكشف الكبير عن سلسلة "آيفون 17 "من أبل الثلاثاء المقبل الموافق 9 سبتمبر.

كانت توقعات الشركة، التي وردت في مذكرة بحثية، إيجابية مقارنة بتوقعات المحللين السابقة بشأن ارتفاع أسعار هواتف سلسلة آيفون 17، بحسب تقرير لموقع "9TO5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وحتى الآن، توقع المحللون عمومًا ارتفاع أسعار جميع طرازات سلسلة آيفون 17 الجديدة، باستثناء ربما الطراز الأساسي.

لكن "جي بي مورجان" تتوقع أنه قد تكون هناك زيادة واحدة فقط في السعر، وحتى هذه "الزيادة" يُمكن اعتبارها ثباتًا في السعر.

وتوقعت الشركة أن تكون أسعار هواتف سلسلة آيفون 17 كالآتي:

- آيفون 17 الأساسي: 799 دولارًا "بدون زيادة".

- آيفون 17 إير: 899-949 دولارًا "بدون زيادة أو بزيادة 50 دولارًا".

- آيفون 17 برو: 1099 دولارًا "بزيادة قدرها 100 دولار ولكن بسعة تخزين ابتدائية أكبر".

- آيفون 17 برو ماكس: 1199 دولارًا "بدون زيادة".

يعني هذا أن "آيفون 17 برو" سيكون الطراز الوحيد ضمن سلسلة آيفون 17 المتوقع ارتفاع سعره بشكل مؤكد، لكنه في الوقت نفسه سيبدأ بسعة تخزين أكبر من أي وقت مضى.

وبدأت الأجيال السابقة من طراز برو -بما في ذلك آيفون 16 برو- بسعة تخزين 128 غيغابايت وبسعر 999 دولارًا، وبلغ سعرها 1,099 دولارًا لسعة تخزين 256 غيغابايت.

ومن المتوقع أن يبدأ آيفون 17 برو بسعة 256 جيجابايت، مما يلغي خيار السعة الأقل الذي لم يكن شائعًا على الأرجح.

ونتيجة لذلك، سيكون سعر الطراز الجديد عند سعة 256 جيجابايت مطابقًا لسعر العام الماضي نفسه.

لكن يظل السؤال الأهم هو سعر "آيفون 17 إير"، فرغم أنه يستبدل تقنيًا طراز "بلس" في سلسلة آيفون، إلا أنه يتميز بتصميم فائق النحافة جديد كليًا قد يبرر سعرًا أعلى قليلًا من طراز بلس.

وقد يُسهم بدء سعر هاتف آيفون 17 إير من 899 دولارًا في تعويض ضعف الكاميرات وعمر البطارية، لكن سعر 949 دولارًا لا يبدو مستبعدًا أيضًا بالنسبة للتصميم الجديد فائق النحافة، وفقا للعربية.