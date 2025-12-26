أديب مشيدًا بفوز مصر على جنوب أفريقيا: "عندنا فريق بقى يخوف المنافسين"

أكد الإعلامي عمرو أديب أن منتخب مصر قدم أداءً رائعًا في فوزه على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في كأس الأمم الإفريقية، مشيدًا بالروح القتالية والتنظيم الدفاعي للفريق.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن اللاعبين مثل إمام عاشور وتريزيجيه ورامي ربيعة قدموا مستوى عاليًا، مضيفاً أن "الدفاع بتاعنا كان ماسك نفسه دون أخطاء كبيرة رغم الضغط الكبير في الشوط التاني مع النقص العددي".

وأوضح أديب أن "الفريق كله لعب حلو" وهذا الفوز يستحق الاحتفال رغم النقاشات حول التمريرات والتغييرات مثل خروج مرموش.

وتابع أديب، أن 40 ألف متفرج في المغرب شجعوا مصر بحماس كبير، مؤكدًا أن الجمهور المصري في الشوارع والمطاعم كان يتابع المباراة بلهفة تعكس عشق المنتخب بعيدًا عن الانتماءات.

وأكد أديب، أن مصر أصبحت الآن "تخوف" المنافسين بعد أن كانت تخاف منهم قبل أيام، مشدداً على أن "اسم مصر بدأ يرن تاني" والفريق مرشحًا قويًا في البطولة.

