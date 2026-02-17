إعلان

Honor تعلن عن حاسبها المنافس الجديد.. ما مواصفاته ومميزاته؟

كتب : مصراوي

07:16 ص 17/02/2026

Honor

وكالات

بدأت Honor بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات عملية وممتازة.

حصل حاسب Honor Pad X8b على هيكل مصنوع من البلاستيك المتين والألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (256.9/168.5/7.3) ملم، وزنه 496 ج.

شاشته أتت TFT LCD بمقاس 11.0 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، معدل سطوعها 500 nits، كثافتها 207 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات MagicOS 10، ومعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 5 ميجابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية ودعمت بميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميجابيكسل.

حصل الجهاز على 4 مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 10100 ميلي امبير، وسيطرح في الأسواق العالمية بسعر 150 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.

Honor onor شركة onor حاسب

غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر