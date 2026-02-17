إعلان

مقتل شخص وإصابة آخرين طعنا بمدينة سيدني في أستراليا

كتب : مصراوي

07:30 ص 17/02/2026

الشرطة الاسترالية

وكالات

قتل رجل وأصيب آخران تعرضوا للطعن في مدينة سيدني حسب الشرطة الأسترالية اليوم الثلاثاء.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى أحد أحياء غرب سيدني حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي بعد ورود تقارير عن رجل طعن عدة أشخاص ثم فر هاربا سيرا على الأقدام، وفق بيان صادر عن شرطة نيو ساوث ويلز.

وجاء الهجوم في شارع تجاري مزدحم، إذ قال المشرف سيمون جلاسر، إن المسعفين عالجوا 3 أشخاص لإصابات خطيرة، بينهم رجل في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر توفي في مكان الحادث.

وأضاف أن الشخصين الآخرين، وهما رجل 22 عاما، وامرأة 47 عاما، نقلا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأشار جلاسر إلى أنه تم اعتقال الرجل بعد فترة قصيرة خلال عملية للشرطة في المنطقة، موضحا أن المشتبه به معروف للشرطة بقضايا صغيرة وعدة حوادث متعلقة بالصحة العقلية، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وقال جلاسر: "لا يزال التحقيق في مراحله الأولى. والشرطة لا تعرف حتى الآن الدافع وراء الهجوم. ومع ذلك، يبدو أنه كان هجوما عشوائيا".

وأضاف: "إنها جريمة مروعة حدثت في ميريلاندز قبل وقت الغداء بقليل، وكان هناك العديد من الأشخاص حول المكان"، وفقا لروسيا اليوم.

الشرطة الأسترالية حادث طعن في أستراليا أستراليا مدينة سيدني حادث طعن في مدينة سيدني

