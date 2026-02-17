إعلان

بعد فضيحة جيفري إبستين.. استقالةرئيس مجلس إدارة فنادق "حياة" العالمية

كتب : مصراوي

07:13 ص 17/02/2026

جيفري إبستين

وكالات

أعلن توماس بريتزكر رئيس مجلس إدارة فنادق "حياة" التنفيذي، أنه سيستقيل بعد أن كشفت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية عن اتصالاته مع المدان بدعارة القصّر جيفري إبستين.

وقال الوريث الملياردير، البالغ من العمر 75 عاما، في بيان إنه قرر التقاعد بعد مناقشات مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين.

وأضاف بريتزكر: "الإدارة الجيدة تعني أيضا حماية حياة، خصوصا في سياق ارتباطي بجيفري إبستين وجيسلين ماكسويل، وهو أمر أندم عليه بشدة".

وتابع: "لقد أظهرت حكما سيئا للغاية بالاستمرار في التواصل معهم، ولا يوجد أي عذر لعدم الابتعاد عنهم في وقت أبكر أنا أدين أفعالهم والأضرار التي سببها إبستين وماكسويل، وأشعر بحزن عميق للألم الذي ألحقوه بضحاياهم".

وأظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها خلال التحقيقات في قضية إبستين أن بريتزكر ظل على اتصال منتظم مع إبستين لسنوات عديدة.

وفي الأسبوع الماضي، استقالت كاثرين روملر، كبيرة المسؤولين القانونيين في جولدمان ساكس، أيضا بسبب صلاتها بإبستين.

وبدأ والد بريتزكر، جاي بريتزكر، في بناء سلسلة فنادق "حياة" في الخمسينيات من فندق واحد في لوس أنجليس، وتواصل العائلة ممارسة سيطرة كبيرة على الشركة.

وشغل توماس بريتزكر سابقا منصب الرئيس التنفيذي للفنادق، ورأس مجلس الإدارة لأكثر من عقدين، وفقا لروسيا اليوم.

