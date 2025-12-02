بسعر 2440 دولار.. سامسونج تكشف عن أول هاتف ثلاثي الطي



وكالات

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الثلاثاء، عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في محاولة لتعزيز موقعها في قطاع من سوق الهواتف من المتوقع أن تشتد فيه المنافسة.

ويمثل طرح هاتف "جالاكسي زد تراي فولد" خطوة من سامسونج لترسيخ موطئ قدم لها في فئة تحقق فيها الشركات الصينية تقدما كبيرا، رغم أن محللين يقولون، إن الأجهزة القابلة للطي لن تحقق انتشارا واسعا في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعارها والتحديات التي تعوق الإنتاج.

ويبلغ سعر الهاتف نحو 2440.17 دولار ويمكن فرده ليتحول إلى شاشة عرضها 253.1 مليمتر "10 بوصات" مكونة من 3 لوحات، وهو أكبر بنحو 25 % من أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي غالاكسي زد فولد 7.

وقال أليكس ليم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب المبيعات والتسويق في كوريا لدى سامسونج للإلكترونيات: "أعتقد أن سوق الأجهزة القابلة للطي ستواصل النمو، وأن جهاز تراي فولد على وجه الخصوص يمكن أن يعمل كمحفّز يدفع إلى نمو أكبر في أجزاء رئيسية من هذا القطاع".

وسيُطرح طراز "تراي فولد"، المُصنَّع في كوريا الجنوبية، في السوق المحلية في 12 ديسمبر، على أن يُطلَق في الصين وسنغافورة وتايوان والإمارات قبل نهاية العام.

ومن المتوقع أن يبدأ طرحه في الولايات المتحدة في وقت مبكر من الربع الأول من العام المقبل.

ويضم الجهاز أكبر بطارية في فئة هواتف سامسونج الرائدة ويدعم تقنية الشحن فائق السرعة التي تتيح شحن الهاتف إلى 50 % خلال 30 دقيقة.

وقال ليم، إن أسعار شرائح الذاكرة وغيرها من المكوّنات تشهد ارتفاعا حادا، ما يجعل تسعير الجهاز "قرارا صعبا"، وفقا لسكاي نيوز.