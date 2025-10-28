إعلان

سريع الشحن وكاميرا مميزة.. OnePlus تُطلق هاتفًا بتقنيات متطورة وحديثة

كتب : مصراوي

06:52 ص 28/10/2025

OnePlus تُطلق هاتفًا بتقنيات متطورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت OnePlus، عن هاتفها الجديد الذي يتميز بتقنياته ومواصفاته المتطورة، وبطاريته التي تتمتع بسرعة شحن فائقة.

حصل هاتف OnePlus Ace 6 على بطارية كبيرة بسعة 7800 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سلكي فائق السرعة باستطاعة 120 واط، ويمكن شحن 100% من سعتها في غضون 43 دقيقة.

هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده 163.4/77/8.3 ملم، وزنه 213 ج، وحمي بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.

شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها "1272/2800" بيكسل، ترددها 165 هيرتز، سطوعها 1800 شمعة/م، ودعمت بتقنية Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميجابيكسل.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

OnePlus هواتف جديدة تقنيات حديثة في الهواتف هاتف OnePlus Ace 6

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

آثار الحكيم توجه رسالة مؤثرة إلى محمد سلام والرئيس السيسي عبر "مصراوي" بعد احتفالية "وطن السلام"
هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة