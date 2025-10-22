"آيفون 17".. هل تخطت مبيعاته سلسلة آيفون 16؟

أظهرت بيانات حديثة تفوق مبيعات سلسلة هواتف "آيفون 17" على مبيعات سلسلة "آيفون 16" بنسبة 14% خلال الأيام العشرة الأولى من توفرها في أسواق الصين والولايات المتحدة، اللتين تشكلان الجزء الأكبر من مبيعات "آيفون" عالميا.

جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة "Counterpoint Research" يُغطي مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من عام 2025.

"آيفون 17" الأساسي

كان الطراز الأساسي "آيفون 17" هو القاطرة الرئيسية لهذا النمو، حيث ارتفعت مبيعاته بنحو الثلث بشكل عام، إذ شهدت الصين تفاعلا قويا من المستهلكين، إذ تضاعفت مبيعات وحدات "آيفون 17" الأساسي تقريبا مقارنة بـ "آيفون 16" السابق.

وعلق كبير المحللين، منغمنغ تشانغ، على هذا الأداء قائلا: "يعتبر الطراز الأساسي من آيفون 17 جذابا للغاية للمستهلكين، إذ يقدم قيمة رائعة مقابل المال.

ويتميز بشريحة أفضل، وشاشة محسنة، وسعة تخزين أكبر، وكاميرا سيلفي محسنة، وكل ذلك بنفس سعر آيفون 16 الذي صدر العام الماضي".

وأضاف تشانغ أن إضافة الخصومات وكوبونات الشراء جعلت اقتناء الجهاز "خيارا بديهيا"، مما "يكافئ آبل على تقديمها قيمة ممتازة مقابل المال".

في المقابل، شهدت الولايات المتحدة أقوى طلب على هاتف "آيفون 17 برو ماكس" خلال أول عطلتي نهاية أسبوع من التوفر.

ويعود هذا الارتفاع جزئيا إلى استراتيجية شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى، التي رفعت الحد الأقصى للدعم بنسبة 10% (ما يعادل 100 دولار)، ما يعكس تحولا نحو شرائح العملاء المتميزين.

وشرح كبير المحللين موريس كلاين هذا التوجه قائلا: "تسعى شركات الاتصالات هنا إلى تعظيم قيمة الجهاز مدى الحياة من خلال تحويل الدعم القوي للأجهزة إلى سنوات من إيرادات الخدمة الشهرية الأعلى من خلال عقود تمويل لمدة 24 أو 36 شهراً".

وأكد كلاين أن هذا التركيز على عروض "برو ماكس" جعل جهاز "آبل" المتميز في متناول العملاء، مما "عزز اتجاهات التميز وعزز روابط العملاء ذوي القيمة العالية بمنظومة آبل".

"آيفون آير" يحظى بشعبية محدودة

أظهر هاتف "آيفون آير" (المزود ببطاقة eSIM فقط) أداء أفضل "قليلا" من طراز "آيفون 16 بلس"، بينما أزالت "آبل" التساؤلات حول توفر "آيفون آير" في الصين بإعلان رسمي عن بدء الطلبات المسبقة في 17 أكتوبر.

وعلّق كبير المحللين إيفان لام: "يُمثل هذا إنجازا كبيرا لشركة آبل، ولبطاقة eSIM بشكل عام". ومع ذلك، يرى لام أن قصر فترة الطلب المسبق وارتفاع سعر الهاتف مقارنة بطراز "آيفون 17" الأساسي ذي المواصفات العالية، يعني أن "آير سيظل على الأرجح مخصصا لفئة مُحددة من المستخدمين في البداية".