بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات ستجعل منه منافسا قويا في عالم هواتف أندرويد.

حصل Xiaomi 15T Pro على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده "162.7/77.9/8" ملم، وزنه 210ج.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها "1280/2772" بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 447 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 3200 شمعة/م، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i الشديد المتانة.



يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Mediatek Dimensity 9400، ومعالج رسوميات Immortalis-G925، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة "50+50+12" ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، وقادرة على توثيق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومكبرات صوت مدعومة بتقنيات Dolby Atmos، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وحصل على بطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.