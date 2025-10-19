مواصفات هاتف "موتو G100" الجديد من موتورولا قبل الإطلاق الرسمي

كتب- محمود الهواري:

تستعد شركة موتورولا للكشف عن هاتفها الجديد " موتو G100 " في السوق الصينية، وذلك بعد الإعلان الرسمي عنه في 14 أكتوبر الجاري.

وينتمي الهاتف إلى الفئة المتوسطة العليا ويأتي بمواصفات تجعله منافسا بارزا في فئته، إذ يأتي التصميم بأبعاد 166.2 × 76.5 × 8.6 ملم ووزن 210 جراما، مع مقاومة لرذاذ الماء والغبار بمعيار "IP64" بينما تميز الهاتف بهيكل معتمد من GJB 150A-2009.

يأتي موتو G100 بشاشة IPS LCD مقاس 6.72 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9. الشاشة تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوعا يصل إلى 1050 شمعة.

أداء بنظام أندرويد 15

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 ومعالج Snapdragon 7s Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر من كوالكوم، ما يمنحه أداء قويا واستهلاكا أقل للطاقة، بينما يأتي المعالج مع وحدة رسوميات Adreno 710.

ويتوافر الهاتف بعدة خيارات من الذاكرة، تبدأ من 8 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين، وتصل إلى 12 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت تخزين داخلي، بينما لا يدعم الجهاز تركيب بطاقات ذاكرة خارجية.

كاميرا موتو G100

يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة الأولى بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9، والثانية 8 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة تبلغ 118 درجة.

ويدعم الهاتف التصوير بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، مع ميزات مثل HDR والفلاش الثنائي ووضع البانوراما، بينما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080p.

بطارية موتو G100

يحتوي موتو G100 على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، من أكبر البطاريات في فئته، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واط عبر منفذ USB Type-C. .

مزايا الاتصال والتقنيات الحديثة

يدعم الهاتف شبكات 5G بجانب تقنيات Wi-Fi وBluetooth وميزة NFC. كما يأتي مزودا بمكبرات صوت ستيريو ومنفذ سماعة 3.5 ملم ومستشعر بصمة مثبت على الجانب، بينما يدعم أنظمة الملاحة المختلفة مثل GPS وGalileo وGLONASS وBDS.

الألوان والسعر المتوقع

يتوافر موتو G100 بثلاثة ألوان رئيسية هي الأسود والأزرق والأخضر، بينما تشير التوقعات إلى أن سعره سيبلغ نحو 170 يورو عند طرحه في السوق الصينية، على أن يتم طرحه لاحقا في أسواق أخرى حول العالم.