وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حفاوة الاستقبال، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا.

السيسي: تقدير كبير لترامب بعد الاتفاق مع إيران

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بمجرد الإعلان عن الاتفاق مع إيران، كان هناك تقدير كبير جدًا للرئيس، ولكن التقدير زاد في إدارة أزمة بهذا المستوى".

وأضاف الرئيس السيسي: "التقدير والاحترام أيضًا لشخصكم على العلاقات القوية والدعم الذي تقدمه أمريكا لمصر".

جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع، التي تستضيفها فرنسا.