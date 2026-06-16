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وزيرة الإسكان تصدر 12 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي الغربي

كتب : محمد عبدالناصر

02:27 م 16/06/2026

المهندسة راندة المنشاوي

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أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق خاضعة لولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي.

إزالة مبانٍ وأسوار وشاليهات مخالفة دون تراخيص قانونية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي مواصلة جهود أجهزة المدن الجديدة في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتةً إلى أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن في هذا الشأن.

وتضمنت القرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء بقطعة أرضٍ قبلي طريق الإسكندرية/مطروح الساحلي، تمثلت في إقامة مبانٍ من البلوك وأعمدة خرسانية وأسوار، إلى جانب زيادة النسبة البنائية بشاليهات بقرية سياحية بحري طريق الإسكندرية/مطروح الساحلي، ومباني كاملة التشطيب الواقعة تحت ولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك دون سند قانوني أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

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إزالة التعديات مالفات البناء وزارة الإسكان الساحل الشمالي الغربي

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