قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، رئيس وحدة العقارات بموقع مصراوي، إن وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي تستعد لطرح مرحلة جديدة من شقق الإيجار التمليكي، حيث يتم التجهيز حاليا لطرح 25 إلى 30 ألف شقة.

وأضاف "عبدالناصر"، خلال مقابلة تليفزيونية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن الشقق ستكون بمساحات 75 مترا و90 مترا كاملة التشطيب وجاهزة على السكن، ويوجد إمكانية لتملك المستفيد من الايجار بالوحدة بنهاية العقد.

وأكد أن طرح شقق بنظام الإيجار التمليكي يمثل أحد الحلول المهمة التي تطرحها الدولة لتوفير سكن ملائم لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الشباب ومحدودي الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن هذا النظام يتيح للمواطن فرصة السكن الفوري مع تقسيط قيمة الوحدة على مدد زمنية طويلة، دون الحاجة إلى سداد مقدمات كبيرة.

وتابع: "أن التوسع في هذا النظام يسهم في تقليل الضغط على المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية، كما يساعد في تنشيط السوق العقارية وزيادة معدلات الإشغال بالمجتمعات العمرانية الجديدة".

أسباب ضعف نظام الإيجار التمليكي

عن ضعف الإقبال على نظام الإيجار التمليكي لدي شركات التمويل والتطوير العقاري، أرجع "عبدالناصر"، أن ذلك يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع قيمة الأقساط الشهرية في بعض المشروعات، وعدم وجود فروق واضحة بينه وبين أنظمة التقسيط التقليدية، ما يجعل شريحة كبيرة من المواطنين تفضل التملك المباشر.

وأكد أن هذا النظام يواجه تحديًا يتعلق بضعف الوعي بطبيعته وآليات تطبيقه، إلى جانب تخوف بعض العملاء من بنود العقود المرتبطة بحالات التعثر أو فسخ التعاقد، خاصة في ظل غياب فهم كامل للحقوق والالتزامات الخاصة بهذا النوع من التعاقدات.

وأوضح أن أحد أهم التحديات التي تواجه نظام الإيجار التمليكي تمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة التمويل خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع المستفيدون من الرغبة في الشراء المباشر بدلا من البحث عن إيجار تمليكي.

طرح شقق سكن لكل المصريين بمواصفات جديدة

أشار "عبدالناصر"، إلى أن وزارة الإسكان طرحت تنفيذ شقق سكن لكل المصريين على المطورين العقاريين بإجمالي 19 ألف شقة في مدن حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة.

وتابع: سيتم طرح هذه الشقق خلال الفترة القريبة المقبلة على المواطنين، حيث حدد صندوق الإسكان أقصى سعر لبيع الشقق وهو مليون و350 ألف جنيه للوحدات التي بها اسانسير، ومليون و250 ألف جنيه للوحدات العادية التي لا يوجد بها أسانسير، مع إلزام الشركات بيع الوحدة السكنية بحصة في الأرض.